Ψαρράς: «Για χρόνια έδειχνα άνετος, όμως ήταν ρόλος -Πίσω από αυτόν υπήρχε ένας Νικολάκης που έτρεμε»

Ο Νίκος Ψαρράς φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Madame Figaro και μίλησε με πάθος για όσα έχει ζήσει και όσα ονειρεύεται. Μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από τότε που μεγάλωνα στον Σοχό, μια κωμόπολη της Θεσσαλονίκης, το θέατρο ήταν η μοναδική μου επιλογή. Ποτέ δεν ήθελα κάτι άλλο».

«Η υποκριτική είναι ένα επάγγελμα που σε κρατάει σε εγρήγορση. Λέμε «παίζω» και το παιχνίδι έχει πάρα πολλή χαρά και ελευθερία» εξηγεί, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενος στο πώς διαχειριζόταν στο παρελθόν την εικόνα του περιγράφει: «Για χρόνια προσπαθούσα σκληρά για να περιφέρω έναν Νίκο άνετο και χαλαρό, που όμως δεν ήμουν εγώ, ήταν ένας ρόλος. Πίσω από αυτόν τον τύπο υπήρχε ένας Νικολάκης ο οποίος έτρεμε».

«Είναι σημαντικό να μιλάς με τον άνθρωπό σου. Οι συζητήσεις λύνουν πολλά προβλήματα. Όταν δεν μιλάς και κλείνεσαι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση» παραδέχεται μεταξύ άλλων στην συνέντευξή του.