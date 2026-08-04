Ψάθα: Χειροπέδες σε αδερφό αντιδημάρχου - Έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ και... έπεσε στο ελικόπτερο

Χειροπέδες σε έναν 49χρονο, ο οποίος τυγχάνει αδερφός αντιδημάρχου των Μεγάρων, πέρασαν αστυνομικοί οι οποίοι πραγματοποιούν φύλαξη της περιμέτρου γύρω από το ελικόπτερο τύπου Bell που κατέπεσε μετά από σύγκρουση στον αέρα με έτερο ελικόπτερο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 17.30 το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) ο 49χρονος επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο παρά το γεγονός ότι υπήρχε μπλόκο της ΕΛΑΣ που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Μάλιστα, αφού δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, φαίνεται πως με το όχημά του πήρε… παραμάζωμα και κάποια συντρίμμια από το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί με χειροπέδες με την κατηγορία της απείθειας και της παραβίασης φυλασσόμενου χώρου δυστυχήματος, με την υπόθεση του να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι ο 49χρονος επέμενε στους αστυνομικούς ότι έχει κάθε δικαίωμα να περάσει προκειμένου να πάει στο σπίτι του στην περιοχή της Ψάθας, παραγνωρίζοντας τις εντολές τους κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να συλληφθεί.