Ψάθα: Συγκλονίζει ο αδερφός του Δανού χειριστή ελικοπτέρου- «Αφιέρωσε τη ζωή του στην αεροπυρόσβεση»

Συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού του 46χρονου Δανού χειριστή ελικοπτέρου, Ρούνε Κίνταλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φονική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Δανίας (DR), ο μεγαλύτερος αδερφός του, Τούε Κίνταλ, περιέγραψε έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στις πτήσεις και την αεροπυρόσβεση. Ο Ρούνε Κίνταλ πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια εργαζόμενος ως χειριστής ελικοπτέρου. Σύμφωνα με τον αδερφό του, είχε αφιερώσει τη ζωή του στις αποστολές αεροπυρόσβεσης.

«Αποφάσισε ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η αγάπη του Ρούνε για την αεροπορία γεννήθηκε από την παιδική του ηλικία, όταν ο πατέρας τους τους έπαιρνε σε αεροπορικές βάσεις και αερολέσχες στη Δανία.

Το συγκλινιστικό βίντεο από τη σύγκρουση:

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς. pic.twitter.com/2zHATExaNU — Flash.gr (@flashgrofficial) August 2, 2026

Παράτησε το πανεπιστήμιο για να γίνει πιλότος

Ο Ρούνε Κίνταλ είχε αρχικά ξεκινήσει σπουδές μηχανικού ηλεκτρονικών συστημάτων, όμως εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει πιλότος ελικοπτέρων.

Μετακόμισε στον Καναδά, όπου εργάστηκε για χρόνια υποστηρίζοντας τη βιομηχανία ξυλείας και τα ορυχεία, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια ακολούθησε διεθνή καριέρα ως χειριστής ελικοπτέρων.

Τον χειμώνα εργαζόταν στις πτήσεις heliskiing, μεταφέροντας σκιέρ με ελικόπτερο σε χιονισμένες βουνοκορφές. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο αδερφός του, εγκατέλειψε αυτή τη δραστηριότητα επειδή τη θεωρούσε ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Πίστευε ότι οι πτήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιών ήταν πολύ πιο ασφαλείς», είπε ο Τούε Κίνταλ.

«Ήταν εξαιρετικός πιλότος»

Ο αδερφός του περιέγραψε τον Ρούνε ως έναν ιδιαίτερα ικανό και διεθνώς αναγνωρισμένο πιλότο, ο οποίος αξιοποιούσε ακόμη και τις γνώσεις του από τις σπουδές του για να αναπτύσσει νέες τεχνικές στις πτήσεις ελικοπτέρων.

Μάλιστα, όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης χωρίς ούτε ένα ατύχημα, τιμήθηκε από την καναδική αεροπορική αρχή με ειδικό βραβείο ασφαλούς πτήσης.

«Το βραβείο το χάρισε στη μητέρα μας. Το έχει ακόμη πάνω στο τζάκι του σπιτιού της», αποκάλυψε συγκινημένος ο αδερφός του, είπε.

Η τελευταία επικοινωνία πριν από την τραγωδία

Ο Τούε Κίνταλ αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει με τον αδερφό του μόλις μία ημέρα πριν από το δυστύχημα. Τότε, ο Ρούνε του είχε στείλει φωτογραφία από το ελικόπτερο που θα πετούσε στην Ελλάδα.

«Ήταν πολύ περήφανος που θα πετούσε αυτό το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό ελικόπτερο», είπε.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με τις ελληνικές και τις δανικές αρχές, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού του. Ο Ρούνε Κίνταλ ζούσε στην πόλη Τέρας της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά και, σύμφωνα με τον αδερφό του, αφήνει πίσω τη σύντροφό του και τα δύο μικρά παιδιά της, τα οποία αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της ζωής του.