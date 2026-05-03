Ψηφιακή αναβάθμιση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Τι αλλάζει στο anaplirotes.gov.gr

Σε τροχιά σημαντικής αναβάθμισης εισέρχεται η πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr, με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να προχωρά σε έργο εκσυγχρονισμού που στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και στην ενίσχυση της ψηφιακής λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί την περίοδο 2026–2028 από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες, όπως η αποδοχή πρόσληψης, η σύναψη σύμβασης και η ανάληψη υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο.

Η πλατφόρμα αποτελεί βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, μέσω του οποίου υλοποιούνται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες αποδοχής πρόσληψης, σύναψης σύμβασης και ανάληψης υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο. Πριν από τη λειτουργία της, οι εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν επανειλημμένα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με σημαντική επιβάρυνση σε χρόνο και κόστος.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η αναβάθμιση της πλατφόρμας anaplirotes.gov.gr εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι η πλατφόρμα να παρέχει αξιόπιστες, ασφαλείς και φιλικές προς τον χρήστη ψηφιακές υπηρεσίες, ελαφρύνοντας τους εκπαιδευτικούς από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αφήνοντάς τους να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά μετράει: τη διδασκαλία.

Όλες οι προσπάθειες μας εστιάζονται σε ένα οργανωμένο και ψηφιακά ενισχυμένο δημόσιο σχολείο, που αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο ουσίας: για να στηρίξει τον εκπαιδευτικό, να ενδυναμώσει τον μαθητή και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.»

Μετά από 5 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, το ΥΠΑΙΘΑ προχωρά στην αναβάθμιση του συστήματος, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, ιδίως σε περιόδους αιχμής, να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια και να διασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 400.200 ευρώ (355.000 ευρώ +ΦΠΑ) και χρηματοδοτούμενο από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακής Πολιτικής, περιλαμβάνει δύο βασικά υπο-έργα που αφορούν στην:

Αναβάθμιση της πλατφόρμας, με εκσυγχρονισμό της αρχιτεκτονικής, μετάβαση σε cloud υποδομές, βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, ενίσχυση της ασφάλειας και διαλειτουργικότητα με συστήματα όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και η Διαύγεια. Παράλληλα, προβλέπεται συνεχής τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη για δύο έτη.

Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), με στόχο τη χαρτογράφηση των ροών δεδομένων και τη διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, να μειώσει τη γραφειοκρατία, να εξοικονομήσει πολύτιμους διοικητικούς πόρους και να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στη χώρα.