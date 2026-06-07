Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Αύξηση δηλωμένων υπερωριών έως και 1.200% - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σημαντική άνοδος καταγράφεται στην καταγραφή της πραγματικής απασχόλησης στην αγορά εργασίας, με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να αποδίδει τα αποτελέσματα στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στο νέο πλαίσιο υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το μέτρο προστατεύει ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους, ενώ ενισχύει τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση στην αγορά εργασίας.

Αύξηση υπερωριών και εσόδων – Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025:

Οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν από 328,8 εκατ. ευρώ (2024) σε 455,7 εκατ. ευρώ (2025), δηλαδή κατά 39%

Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν από 116,7 εκατ. ευρώ σε 150,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 29%

Το υπουργείο σημειώνει ότι η μεταβολή συνδέεται και με το νέο πλαίσιο μείωσης εισφορών σε συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, το οποίο ενθαρρύνει τη δήλωση της πρόσθετης εργασίας.

Νυχτερινή εργασία και αργίες: Σημαντική άνοδος αποδοχών

Για την ίδια περίοδο, οι αποδοχές από νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες αυξήθηκαν:

Από 277,3 εκατ. ευρώ (2024) σε 320,5 εκατ. ευρώ (2025) (+16%)

Οι αντίστοιχες εισφορές αυξήθηκαν από 76,4 εκατ. ευρώ σε 108,5 εκατ. ευρώ (+42%)

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αύξηση των δηλωμένων αποδοχών οδήγησε σε διεύρυνση της ασφαλιστέας βάσης, παρά τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού εισφορών.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου αναφέρουν ότι η αύξηση δεν είναι συγκυριακή, αλλά καταγράφεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με ισχυρές επιδόσεις κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνεται, δείχνει ότι η δηλωμένη εργασία αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά στην αγορά.

Νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα φάση επέκτασης του μέτρου, το οποίο θα ενταχθεί σε περισσότερους κλάδους μέσω δύο πιλοτικών σταδίων.

Πρώτη πιλοτική φάση (2 Ιουνίου – 11 Οκτωβρίου 2026)

Περιλαμβάνει:

Υγεία (νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, εκτός ιατρών)

Τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες απασχόλησης

Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων

Δεύτερη πιλοτική φάση (29 Ιουνίου – 15 Νοεμβρίου 2026)

Περιλαμβάνει:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαφήμιση

Γραφειακές και τεχνικές υπηρεσίες

Logistics και αποθήκευση

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παιχνίδια

Το υπουργείο επισημαίνει ότι θα προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με τους κλάδους, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε δραστηριότητας.

Στόχος η πλήρης ψηφιακή καταγραφή της εργασίας

Με την ολοκλήρωση των επόμενων φάσεων, το σύστημα αναμένεται να καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες εμφανίζουν αύξηση έως και 1.200%, ενώ συνολικά το 2025 καταγράφηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ