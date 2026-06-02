Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επέκταση σε 476.000 εργαζόμενους - Ποιοι κλάδοι εντάσσονται

Με δύο νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής της στην αγορά εργασίας.

Το μέτρο αφορά πλέον περίπου 476.000 εργαζόμενους, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, στόχος του μέτρου είναι:

Η προστασία των εργαζομένων

Η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας

Η διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου και της καταβολής των νόμιμων αποδοχών

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι η Ψηφιακή Κάρτα αποτελεί εργαλείο διαφάνειας και ενίσχυσης της αγοράς εργασίας, τόσο για εργαζόμενους όσο και για επιχειρήσεις.

Α’ φάση επέκτασης

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 και αφορά:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, εξαιρουμένων των ιατρών)

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

Τηλεπικοινωνίες

Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

Υπηρεσίες καθαρισμού σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

Β’ φάση επέκτασης

Η δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές υπηρεσίες γραφείου

Κλάδο επισκευών

Αποθήκευση και logistics

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια

Πιλοτική εφαρμογή και υπερωρίες

Όπως αναφέρεται, κατά την πιλοτική περίοδο θα προηγηθεί διαβούλευση με τους επαγγελματικούς κλάδους, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών, με ενδεικτική αύξηση έως και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ