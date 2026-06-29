Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους - Για ποιους ισχύει

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Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στη φάση αυτή εντάσσονται:

συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου,

κλάδος επισκευών,

αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics),

διαχείριση νερού και λυμάτων και

τυχερά παίγνια.

Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, ενώ, από τις 16 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της.

Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου, θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι αποδεδειγμένα ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων.

Η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Προστατεύουμε τους εργαζόμενους, προστατεύουμε τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία».

Πιλοτική εφαρμογή σε νέους κλάδους

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου στους εξής κλάδους:

δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων γιατρών,

δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης,

τηλεπικοινωνίες,

επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια και

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καλύπτονται επιπλέον 476.000 εργαζόμενοι.

Συνολικά οι εργαζόμενοι που προστατεύονται από το μέτρο, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 2.500.000.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.