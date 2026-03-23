Ψηφιακή κάρτα καυσίμων: Ποιοι είναι οι 3,1 εκατομμύρια δικαιούχοι –Τα εισοδηματικά κριτήρια και ποσά

Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τον οδικό χάρτη για την οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο κόστος κατανάλωσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Η ενίσχυση, που έχει υπολογιστεί ώστε να αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο, θα πιστωθεί με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια της ψηφιακής κάρτας

Η ενίσχυση αφορά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα κριτήρια είναι ευθυγραμμισμένα με το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2», καλύπτοντας περίπου 3,1 εκατομμύρια πολίτες.Συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Αν οι σύζυγοι έχουν δύο αυτοκίνητα την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται και οι δύο, εφ΄όσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.

Τα ποσά και το «μπόνους» της ψηφιακής κάρτας

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα στο smartphone τους θα λάβουν αυξημένη ενίσχυση:

Αυτοκίνητο (Ηπειρωτική Ελλάδα): 50 ευρώ με κάρτα (έναντι 40 ευρώ στην τράπεζα).

Αυτοκίνητο (Νησιωτική Ελλάδα): 60 ευρώ με κάρτα (έναντι 50 ευρώ στην τράπεζα).

Μοτοσυκλέτα: Από 30 έως 35 ευρώ με τη χρήση κάρτας.Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Επιπλέον μέτρα στήριξης

Diesel κίνησης: Επιδοτείται στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο (20 λεπτά με ΦΠΑ), με κόστος που μπορεί να φτάσει τα 106 εκατ. ευρώ.

Αγρότες: Επιχορήγηση 15% επί των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για το δίμηνο, με συνολικό κόστος 15 εκατ. ευρώ.

Ακτοπλοΐα: Ο κρατικός προϋπολογισμός θα αποζημιώνει τις υποχρεωτικές εκπτώσεις (φοιτητικά, ΑμεΑ κ.λπ.) προκειμένου να μην αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό.

Πώς θα γίνει η αίτηση

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα του gov.gr, όπου θα δηλώνουν το όχημά τους (με ποσοστό συνιδιοκτησίας ή leasing).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας.

Στόχος είναι να ανοίξει η πλατφόρμα την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός, είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Από πού θα βρεθούν τα έσοδα

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της παρουσίασης είναι ο τρόπος χρηματοδότησης μέρους αυτού του πακέτου. Η κυβέρνηση προχωρά σε τροποποίηση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο και «φρουτάκια».

Με την εφαρμογή αυξημένου συντελεστή, τα αναμενόμενα έσοδα υπολογίζονται σε 100 εκατ. ευρώ ετησίως (50 εκατ. ευρώ ειδικά για το 2026).

Συγκεκριμένα: