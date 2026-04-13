Ψηφιακό ευρώ: Στα σκαριά η νέα εποχή των πληρωμών - Το έτος της επίσημης κυκλοφορίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κινείται σταθερά προς την υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ, με στόχο την έκδοση και κυκλοφορία του από το 2029, εισάγοντας μεταξύ άλλων και offline πληρωμές που εξασφαλίζουν την απόλυτη ιδιωτικότητα των συναλλαγών των πολιτών.

Η διαδικασία έχει περάσει από τη φάση σχεδιασμού στη φάση τεχνικής υλοποίησης, σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Η περίοδος Οκτώβριος 2025 - Σεπτέμβριος 2027 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της υποδομής, την προετοιμασία πιλοτικών δοκιμών και τη στενή συνεργασία με φορείς της αγοράς για την ολοκλήρωση του εγχειριδίου κανόνων (Rulebook).

Οι τρεις πρώτες φάσεις του ψηφιακού ευρώ

Διερεύνηση (Οκτώβριος 2020 - Οκτώβριος 2023)

Καθορίστηκαν οι βασικές αρχές: μέγιστη προστασία της ιδιωτικότητας, προσβασιμότητα για όλους και συμπληρωματικότητα με τα μετρητά.

Προετοιμασία (Νοέμβριος 2023 - Οκτώβριος 2025)

Προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ εκδόθηκε το πρώτο Rulebook, που θέτει το κοινό πλαίσιο λειτουργίας και ρόλων στο οικοσύστημα του ψηφιακού ευρώ.

Τεχνική υλοποίηση (Οκτώβριος 2025 - Σεπτέμβριος 2027)

Αναπτύσσονται υποδομές, προετοιμάζονται πιλοτικές δοκιμές και ολοκληρώνεται η συνεργασία με τις αγορές για τη λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος.

Επόμενα βήματα

Η 4η φάση (Σεπτέμβριος 2027 - Σεπτέμβριος 2028) θα περιλαμβάνει πιλοτική άσκηση διάρκειας ενός έτους, ενώ η έκδοση του ψηφιακού ευρώ προβλέπεται για το 2029, μετά από τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Πλεονεκτήματα του ψηφιακού ευρώ

Καθολική πρόσβαση για όλους τους πολίτες της ζώνης του ευρώ Ευρεία αποδοχή για πληρωμές εντός και εκτός ΕΕ Μείωση κόστους προσαρμογής με αξιοποίηση υπάρχουσων υποδομών Ενίσχυση ανταγωνισμού και μείωση εξάρτησης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους Offline πληρωμές χωρίς ψηφιακό αποτύπωμα Νέα προϊόντα και υπηρεσίες πληρωμών Υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όπως τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, το ψηφιακό ευρώ ενισχύει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης, στηρίζει την καινοτομία και συμβάλλει στη χρηματοοικονομική ένταξη, προσφέροντας αξιόπιστη δημόσια εναλλακτική λύση σε σχέση με τα ιδιωτικά μέσα πληρωμών.