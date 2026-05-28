Ψηφιακό «μάτι» σε επιδόματα, παροχές και ενισχύσεις - Μπλόκο του Δημοσίου σε φαινόμενα καταχρήσεων

Πλήρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τα επιδόματα, τις παροχές και τις ενισχύσεις που λαμβάνει ο κάθε πολίτης θα αποκτήσει το Δημόσιο με την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, που αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή την προσεχή εβδομάδα.



Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν το ύψος, τον αριθμό και το είδος των παροχών που χορηγούνται σε κάθε πολίτη και αν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εντοπίζοντας περιπτώσεις λήψης ενισχύσεων από μη δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται στη κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Νίκος Παπαθανάσης, Θάνος Πετραλιάς, Δημήτρης Παπαστεργίου και Γιώργος Πιτσιλής, στόχος είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών και ενισχύσεων, η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών σχετικά με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών και ενισχύσεων ανά φυσικό πρόσωπο και η αξιοποίηση της συνολικής πληροφόρησης των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο, για λόγους ελέγχου σώρευσης παροχών και ενισχύσεων.

Στο Μητρώο εντάσσονται:

- Όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία χορηγούνται παροχές ή/και ενισχύσεις από το δημόσιο.

- Όλες οι παροχές, σε χρήμα και σε είδος, και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από τους φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέσπιση νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο τηρούνται στο Μητρώο οι ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών:

- Προσωπικά στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, τόπος διαμονής).

- Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου (ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό), στοιχεία από επιμέρους πεδία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορούν σε πηγές εισοδήματος ή επιδομάτων, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ύψος συνολικής ακίνητης περιουσίας, όπως λαμβάνεται για σκοπούς προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ).

- Ποσό δικαιούμενης παροχής ή ενίσχυσης, ποσό καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης, περίοδος αναφοράς της καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής-ενίσχυσης, με διακριτή σήμανση για έναρξη και λήξη. Σε περίπτωση παροχής ή ενίσχυσης που καταβάλλεται άπαξ και δεν συνδέεται με κάποιο μήνα αναφοράς θα καταγράφεται ο μήνας καταβολής της ενίσχυσης και η ημερομηνία καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης.

Στις παροχές και ενισχύσεις που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα του Μητρώου περιλαμβάνονται:

- Το επίδομα θέρμανσης,

- Το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,

- το επίδομα παιδιού,

- το επίδομα γέννησης,

- το επίδομα αναδοχής,



- το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,



- το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες,



- το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,



- το επίδομα στέγασης,



- το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων,



- οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»,



- οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία,



- η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,



- η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων,



- το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.



Η πιλοτική λειτουργία του Μητρώου θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 με την συμμετοχή φορέων όπως ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ και η ΕΕΤΑΑ ενώ σταδιακά θα εντάσσονται και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και κατηγορίες παροχών. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας θα υποβληθεί ειδική έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και τις απαραίτητες βελτιώσεις πριν από την καθολική εφαρμογή του.