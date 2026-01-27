Ψηφιακό μπλόκο του Pornhub στη Βρετανία: Οι σκληρές αιχμές για τη νομοθεσία

Οι ιστοσελίδες YouPorn, Pornhub και RedTube δεν θα αποδέχονται πλέον νέους χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα η μητρική εταιρεία αυτών των ιστοσελίδων, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι επαλήθευσης της ηλικίας στη χώρα.

Η Aylo, μια εταιρεία με έδρα την Κύπρο, που έχει ήδη μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες στη Γαλλία και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ για παρόμοιους λόγους, πιστεύει ότι οι βρετανικοί κανονισμοί, αντί να προστατεύουν τους ανηλίκους, έχουν στην πραγματικότητα «εκτρέψει την επισκεψιμότητα σε πιο σκοτεινές, μη ρυθμιζόμενες γωνιές του διαδικτύου».

Ενώ «οι μεγάλοι πάροχοι τηρούν τον νόμο... η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων που προσφέρουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ορισμένες ηλικίες δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο», τόνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι φοβάται αυξημένο «κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνο ή παράνομο περιεχόμενο».

Η Aylo πιστεύει επίσης ότι η επαλήθευση ηλικίας θέτει πρόβλημα για «το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των Βρετανών πολιτών» και υποστηρίζει ότι «κάθε τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστής θα πρέπει να διαμορφώνεται εξαρχής ως συσκευή ασφαλής για παιδιά» αντί να ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους ιστότοπους.

Διαμαρτυρία και στη Γαλλία

Και στη Γαλλία, η εταιρεία διαμαρτύρεται για έναν νόμο που απαιτεί από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες πορνογραφικών ιστοσελίδων να εφαρμόσουν ένα σύστημα ταυτοποίησης που εμποδίζει την πρόσβαση ανηλίκων σε αυτές, υπό την ποινή κυρώσεων από τη γαλλική ρυθμιστική αρχή ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού, Arcom, ποινές που φτάνουν και σε αποκλεισμό.

Αφού αρχικά ανέστειλε την πρόσβαση στο περιεχόμενό της στη Γαλλία στις αρχές Ιουνίου, η Aylo, η μητρική εταιρεία αυτών των ιστοσελίδων και ένας γίγαντας στον τομέα, την επανέφερε δύο εβδομάδες αργότερα, εκμεταλλευόμενη την αναστολή ενός υπουργικού διατάγματος που απαιτούσε να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών τους.

Αλλά τελικά μπλόκαρε ξανά την πρόσβαση στα μέσα Ιουλίου, αφού το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε να επαναφέρει την επαλήθευση ηλικίας. «Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών», υπογράμμισε σήμερα η Aylo σε ανακοίνωσή της.