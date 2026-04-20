Ψηφιοποίηση αρχείων ΥΠΕΞ: «Θησαυροί» γνώσης και μνήμης - Το παρελθόν επιστρέφει με επιστολή Σεφέρη

Υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες μέσα στους ρυθμούς με τους οποίους τρέχει η επικαιρότητα περνούν στα «ψιλά». Μια από αυτές (δυστυχώς) είναι και η ψηφιοποίηση του Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών.

Θα μου πείτε, με τι ασχολείσαι τέτοιες ημέρες. Και σε αυτό θα απαντήσω με μια φράση που είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη σχετική εκδήλωση που έγινε, στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΞ: «Η ιστορική μνήμη είναι εκείνη, η οποία στην πραγματικότητα διαμορφώνει τις συνθήκες ενός επιτυχούς μέλλοντος. Κανένας δεν οικοδόμησε με επιτυχία, αν δεν έχτισε πάνω στο παρελθόν, όχι μόνο στις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, κυρίως στις αποτυχίες του παρελθόντος. Γιατί η αξιολόγηση της κάθε αποτυχίας είναι ο δρόμος της αποφυγής τους στο μέλλον».

Και η φράση του Γιώργου Γεραπετρίτη δεν είναι απλώς ρητορική.Αποτυπώνει μια βασική αρχή της ιστορικής επιστήμης: χωρίς πρόσβαση στις αποτυχίες και τα λάθη, η «μνήμη» γίνεται προπαγάνδα αντί για γνώση.

Το παράδειγμα του Σεφέρη

Και το έργο δεν ήταν εύκολο, Μιλώντας με αριθμούς χρειάστηκαν 28 μήνες και πάνω από 160 εργαζόμενοι για την αρχειοθέτηση, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση 31.200.000 σελίδων από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ και τις διπλωματικές αποστολές σε όλο τον πλανήτη, από το 1830 έως το 2010.

Αυτό πάντως που εντυπωσίασε όλους όσοι ήταν στο αμφιθέατρο, ήταν το παράδειγμα που δόθηκε για το πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα, δίνοντας για πρώτη φορά στη δημοσιότητα μια χειρόγραφη επιστολή του Σεφέρη προς την ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου το 1963, όταν κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η χειρόγραφη επιστολή του Σεφέρη προς την ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου το 1963.

Και για τους νεότερους, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ήταν και διπλωμάτης. Μεταξύ άλλων είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, σύμβουλος στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα και πρέσβης της Ελλάδος στο Λονδίνο την περίοδο 1957 – 1962. Όπως μάλιστα μου είπαν, το παράδειγμα του Σεφέρη δείχνει κάτι που συχνά ξεχνιέται. Ότι η διπλωματία δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και πολιτισμός..

Εν κατακλείδι, η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΥΠΕΞ δεν κάνει «θόρυβο», αλλά σίγουρα αλλάζει ουσιαστικά το πώς κατανοούμε την ιστορία και τη δημόσια διοίκηση. Μία τεράστια υπόθεση, και όχι μόνο για ιστορικούς (από τον Ιούνιο θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία σε όλους), καθώς μιλάμε για την πλήρη διαδρομή του ελληνικού κράτους στη διεθνή σκηνή.