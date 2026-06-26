Πολιτική Εκλογικός Νόμος Αυτοδιοικητικές Εκλογές Νίκος Ανδρουλάκης Θοδωρής Λιβάνιος

Ψηφίζεται η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής στις αυτοδιοικητικές- «Κατάπτυστο», λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εκλογές, πως το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος», σημείωσε.

Eurokinissi
Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει από βήματος και να κάνει λόγο για «κατάπτυστο» εκλογικό σύστημα, το οποίο μάλιστα, όπως δεσμεύτηκε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η μαραθώνια συνεδρίαση στην Ολομέλεια για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Θεόδωρου Λιβάνιου.

Στο στόχαστρο άπασας της αντιπολίτευσης έχει βρεθεί η ρύθμιση κατάργησης της «δεύτερης Κυριακής» στις αυτοδιοικητικές εκλογές. «Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού αλλού υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζετε;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως η Δημοκρατία «δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγορίθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς».

«Δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εκλογές, πως το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας ταυτοχρόνως το δίλημμα με βάση το οποίο οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν πίσω από το εκλογικό παραβάν.

«Στην επόμενη εθνική κάλπη, δύο είναι οι επιλογές, οι οποίες είναι ριζοσπαστικά διαφορετικές. Από τη μία, η ΝΔ με το επιτελικό κράτος που παράγει διαφθορά, αναξιοκρατία. Ένα κράτος με τα ίδια χαρακτηριστικά που οδήγησαν στα μνημόνια: Ρουσφέτι, ρουσφέτι, ρουσφέτι. Και από την άλλη, μια άλλη αντίληψη, που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση», όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει την οριστική κατάργηση του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και καθιέρωση ενός συστήματος εναλλακτικής ψήφου, αναμένεται να ψηφιστεί το μεσημέρι από την Ολομέλεια.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Εκλογικός Νόμος Αυτοδιοικητικές Εκλογές Νίκος Ανδρουλάκης Θοδωρής Λιβάνιος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader