Ψηφίζεται η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής στις αυτοδιοικητικές- «Κατάπτυστο», λέει ο Ανδρουλάκης

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει από βήματος και να κάνει λόγο για «κατάπτυστο» εκλογικό σύστημα, το οποίο μάλιστα, όπως δεσμεύτηκε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η μαραθώνια συνεδρίαση στην Ολομέλεια για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Θεόδωρου Λιβάνιου.



Στο στόχαστρο άπασας της αντιπολίτευσης έχει βρεθεί η ρύθμιση κατάργησης της «δεύτερης Κυριακής» στις αυτοδιοικητικές εκλογές. «Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού αλλού υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζετε;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως η Δημοκρατία «δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγορίθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς».



«Δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εκλογές, πως το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας ταυτοχρόνως το δίλημμα με βάση το οποίο οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν πίσω από το εκλογικό παραβάν.



«Στην επόμενη εθνική κάλπη, δύο είναι οι επιλογές, οι οποίες είναι ριζοσπαστικά διαφορετικές. Από τη μία, η ΝΔ με το επιτελικό κράτος που παράγει διαφθορά, αναξιοκρατία. Ένα κράτος με τα ίδια χαρακτηριστικά που οδήγησαν στα μνημόνια: Ρουσφέτι, ρουσφέτι, ρουσφέτι. Και από την άλλη, μια άλλη αντίληψη, που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση», όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά.



Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει την οριστική κατάργηση του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και καθιέρωση ενός συστήματος εναλλακτικής ψήφου, αναμένεται να ψηφιστεί το μεσημέρι από την Ολομέλεια.