Γνώμες Πολιτική Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Δημήτρης Παπαστεργίου Αλεξάνδρα Σδούκου Εκλογές

Ψηφοδέλτια ΝΔ: Στα Τρίκαλα ο Παπαστεργίου, στην Α' Αθηνών η Σδούκου, στην Α' Θεσσαλονίκης ο Παπαϊωάννου

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Σε ρυθμούς ψηφοδελτίων μπαίνει η ΝΔ. 

Όπως ανακοινώθηκε: 

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

- Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
- Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
- Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών.

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Γνώμες Πολιτική Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Δημήτρης Παπαστεργίου Αλεξάνδρα Σδούκου Εκλογές

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