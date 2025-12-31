«Ψηλά τα χέρια, Αστυνομία»: Πώς κατάφερε ληστής να αρπάξει πορτοφόλι προσποιούμενος αστυνομικό

Τον αστυνομικό προσποιήθηκε ένας άγνωστος άνδρας, γύρω στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο, προκειμένου να ληστέψει έναν 33χρονο Πακιστανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άγνωστος άνδρας με το ΙΧ αυτοκίνητο του προσέγγισε τον 33χρονο την ώρα που αυτός βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου. Μέσα από το όχημα του φώναξε «ψηλά τα χέρια αστυνομία» και ο άνδρας από το Πακιστάν φοβήθηκε, σήκωσε τα χέρια και πήγε προς το μέρος του.

Τότε, ο δράστης -χωρίς να βγει από το ΙΧ αυτοκίνητο του- προχώρησε σε σωματική έρευνα και άρπαξε ένα πορτοφόλι που είχε στο μπουφάν του ο 33χρονος και κατά δήλωσή του περιείχε 200 ευρώ. Τότε ο Πακιστανός κατάλαβε ότι απέναντι του δεν έχει κάποιον αληθινό αστυνομικό, όρμησε μέσα από το παράθυρο πάνω του, ακολούθησε πάλι με τον άγνωστο άνδρα να καταφέρνει τελικά να διαφύγει.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και έκαναν αναζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να ταυτοποιήσουν αρχικά το όχημα και στη συνέχεια το δράστη.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Αγίου Δημητρίου.