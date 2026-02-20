Ψιλοκυβίνη: Η δραστική ουσία των παραισθησιογόνων μανιταριών αντίδοτο στην παχυσαρκία

Μια ουσία που μέχρι σήμερα έχει συνδεθεί κυρίως με ναρκωτικά και πειραματικές θεραπείες, φαίνεται πως μπορεί να έχει και έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι χαμηλές δόσεις ψιλοκυβίνης περιόρισαν την αύξηση βάρους και βελτίωσαν βασικούς μεταβολικούς δείκτες σε ποντίκια που τρέφονταν με πολλά λιπαρά και φρουκτόζη. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Pharmacological Research και ανοίγουν νέους δρόμους αντιμετώπισης της παχυσαρκία.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, η ψιλοκυβίνη είναι φυσική ένωση που συναντάται σε ορισμένα είδη μανιταριών, γνωστά και ως «μαγικά μανιτάρια». Στον ανθρώπινο οργανισμό μετατρέπεται σε ψιλοκίνη και επηρεάζει κυρίως ορισμένους υποδοχείς (σεροτονίνης 5-HT2A) στον εγκέφαλο. Αυτή η δράση μπορεί να μεταβάλλει την αντίληψη, τη διάθεση και τον τρόπο σκέψης, προκαλώντας έντονες ψυχολογικές εμπειρίες. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα μελετά τη συμβολή της σε καταστάσεις όπως η κατάθλιψη και το άγχος, πάντα σε ελεγχόμενο θεραπευτικό πλαίσιο.

Ωστόσο, η νέα μελέτη δεν επικεντρώθηκε στις ψυχοδραστικές ιδιότητες της ουσίας, αλλά σε πιθανές μεταβολικές επιδράσεις της, όταν χορηγείται σε πολύ χαμηλές δόσεις. Η ερευνητική ομάδα θέλησε να εξετάσει αν η ψιλοκυβίνη μπορεί να επηρεάσει παθήσεις που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 και τη λιπώδη νόσο του ήπατος.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν αρσενικά ποντίκια με καλά χαρτογραφημένο DNA. Τα ζώα τράφηκαν επί 17 εβδομάδες με δίαιτα που περιείχε 60% λιπαρά, ενώ στο νερό τους προστέθηκε 30% φρουκτόζη. Πρόκειται για ένα διατροφικό μοντέλο που είναι γνωστό ότι προκαλεί αύξηση βάρους, αντίσταση στην ινσουλίνη και συσσώρευση λίπους στο ήπαρ.

Μετά τις πρώτες πέντε εβδομάδες, τα ποντίκια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε ψιλοκυβίνη σε δόση 0,05 mg ανά κιλό σωματικού βάρους, μέσω στόματος, για διάστημα 12 εβδομάδων. Η δεύτερη ομάδα λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου και έλαβε μόνο νερό. Στο τέλος της περιόδου οι ερευνητές πραγματοποίησαν βιοχημικές αναλύσεις, μελέτησαν τους ιστούς και υπέβαλαν τα ζώα σε δοκιμασίες συμπεριφοράς.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφείς διαφορές. Τα ποντίκια που έλαβαν ψιλοκυβίνη πήραν λιγότερο βάρος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και μικρότερη αντίσταση στην ινσουλίνη. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της λιπώδους διήθησης στο ήπαρ, δηλαδή της συσσώρευσης λίπους στα ηπατικά κύτταρα – μια κατάσταση που συνδέεται στενά με το μεταβολικό σύνδρομο.

Το ήπαρ στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η χαμηλή δόση ψιλοκυβίνης δεν προκάλεσε εμφανείς επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα των ζώων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δράση της σχετίζεται κυρίως με μηχανισμούς στο ήπαρ και συγκεκριμένα με τον υποδοχέα σεροτονίνης 5-HT2B, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων και των υδατανθράκων.

Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι στα ποντίκια που έλαβαν την ουσία, οι μεταβολικές οδοί που σχετίζονται με τα λιπίδια και τους υδατάνθρακες στο ήπαρ είχαν σχεδόν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Επιπλέον, καταγράφηκε βελτίωση στη μυϊκή δύναμη και λειτουργία. Οι επιστήμονες συνδέουν το εύρημα αυτό με πιθανή αποκατάσταση της ευαισθησίας στη λεπτίνη, μια ορμόνη που ρυθμίζει το αίσθημα κορεσμού και την ενεργειακή ισορροπία.

Νέες φαρμακευτικές προσεγγίσεις

Συνολικά, οι ερευνητές καταλήγουν ότι η χρόνια χορήγηση χαμηλής δόσης ψιλοκυβίνης μπορεί να προσφέρει ευρεία μεταβολικά οφέλη, μέσω μηχανισμών διαφορετικών από εκείνους που προκαλούν τις ψυχεδελικές επιδράσεις. Αυτό εγείρει το ενδεχόμενο αξιοποίησης της ουσίας σε παθήσεις όπως σε παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και λιπώδη νόσο του ήπατος.