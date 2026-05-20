«Ψήνεται» στους 48 βαθμούς η Ινδία - Συναγερμός από τις αρχές για νέα κύματα ακραίας ζέστης

Θερμοκρασίες που θυμίζουν φούρνο καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Ινδίας τις τελευταίες ημέρες καθώς ένα ισχυρό κύμα καύσωνα ανέβασε τον υδράργυρο ακόμη και στους 48 βαθμούς Κελσίου.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε την Τετάρτη 20 Μαΐου τους πολίτες ότι υπάρχει κίνδυνος για την έλευση ενός κύματος «ακραίας» ζέστης, το οποίο θα επιδεινώσει το ενδεχομένως ισχυρό φαινόμενο El Niño. «Τα κύματα ζέστης στην Ινδία διαρκούν πλέον περισσότερο, είναι εντονότερα και συχνότερα», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα παραμένοντας ενυδατωμένοι και δροσεροί», επισημαίνουν οι ειδικοί, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα ευαισθητοποίησης.

Πλησιάζει το ρεκόρ ζέστης η θερμοκρασία

Σύμφωνα με τα μητρώα των θερμοκρασιών της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ινδίας, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε την Τρίτη ήταν 48,2 βαθμοί Κελσίου στην πόλη Μπάντα, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, σε απόσταση 450 χλμ. βορειοανατολικά από το Νέο Δελχί.

Στο Νέο Δελχί, ο υδράργυρος άγγιξε τους 44,4 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερα από το εθνικό ρεκόρ των 51 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε το 2016 στο Φαλόδι, στο Ρατζαστάν.

Στα τέλη Απριλίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε πως η ανάπτυξη ενός επεισοδίου El Niño είναι «ολοένα και πιθανότερη» από τα μέσα του 2026.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας δεν συνδέει ρητά τις τωρινές υψηλές θερμοκρασίες με το El Niño. Δίνει έμφαση στην έρευνα για προηγούμενα επεισόδια, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης του 2022 σχετικά με τον τρόπο που κατά το παρελθόν το Ελ Νίνιο είχε επηρεάσει «φαινόμενα ακραίων θερμοκρασιών σε όλη την Ινδία και είχε εντείνει τις συνθήκες καύσωνα».

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο El Niño, το 2023 και το 2024, είχε καταστήσει αυτά τα έτη τα θερμότερα που είχαν ποτέ καταγραφεί.

Την 27η Απριλίου, τα στοιχεία της πλατφόρμας AQI κατέδειξαν πως οι 50 θερμότερες πόλεις του πλανήτη βρίσκονταν όλες στην Ινδία.

«Σε αυτές τις 50 πόλεις, η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκείνη την ημέρα έφτασε τους 44,7 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στον κατάλογο αυτό- 41,9°C στο Σολαπούρ - θα θεωρούταν έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας οπουδήποτε στην Ευρώπη», σύμφωνα με την πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ