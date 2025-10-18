«Ψήνεται» συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας στις 26-28 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιαπωνία, σε μια επίσκεψη η οποία θα ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μια ημέρα. Όμως και η Νότια Κορέα βρίσκεται στο επίσημο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται εκεί στις 29-30 Οκτωβρίου, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Γκιόνγκτζου της Κίνας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου.

Στον «αέρα» η συνάντηση Τράμπ - Σι και ο στόχος της επίσκεψης Τραμπ στην Ασία

Μια πιθανή πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ της Κίνας βρίσκεται υπό συζήτηση στο περιθώριο της APEC στη Νότια Κορέα. Αυτό το ταξίδι σηματοδοτεί μια σημαντική ώθηση της διεθνούς ατζέντας του Τραμπ στην Ασία. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, «μπορεί να είναι η καθοριστική του στιγμή στην Ασία».

Σε μια περίοδο εμπορικών και οικονομικών εντάσεων, η σχέση ΗΠΑ-Κίνας βρίσκεται υπό πίεση ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη απειλές για δασμούς και ελιγμοί ελέγχου των εξαγωγών. Μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι θα ήταν σημαντική, όμως σε αυτή τη φάση δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα.

Με την επίσκεψή του στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ υπογραμμίζει τους δεσμούς των ΗΠΑ με βασικούς συμμάχους σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό, ειδικά με την Κίνα. Πολύ ενδιαφέρον πάντως θα έχει να δούμε αν, κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής περιοδείας του στην Ασία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει έναν παλιό του γνώριμο και φίλο, τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο μια τέτοια συνάντηση είναι κάτι περισσότερο από πιθανή, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί καθώς βρίσκεται ακόμα στα «σκαριά».