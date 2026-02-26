Ψωμί επί ΣΥΡΙΖΑ, ψωμί επί ΝΔ και στη μέση ο Νικητιάδης του ΠΑΣΟΚ

Μπορεί και να μην έχει προηγούμενο αλλά συνέβη. Και το κατάφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης.

Σπάζοντας λοιπόν τη γραμμή που θέλει τη ΝΔ να εμφανίζει τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ ως απολύτως καταστροφικά για τη χώρα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για τους φούρνους, υποστήριξε ότι ο μνημονιακός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που επέτρεψε να θεωρούνται φούρνοι τα σημεία εντός των σουπερμάρκετ που ψήνουν κατεψυγμένη ζύμη και το πουλούν ως ψωμί, ήταν αποτελεσματικός καθώς έριξε τις τιμές.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, ο προηγούμενος νόμος της γαλάζιας κυβέρνησης Καραμανλή το 2007 που λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων για να χαρακτηριστεί ένα σημείο πώλησης ως φούρνος, είχε οδηγήσει το ψωμί σε υψηλές τιμές.

Ως γνωστόν οι αρτοποιοί θεωρούν άδικο να λέγονται φούρνοι και τα σημεία εντός των σουπερμάρκετ που ψήνουν συχνά κατεψυγμένη ζύμη και το πωλούν ως ψωμί.

Αλλά αυτό που μένει ως συμπέρασμα για το ΠΑΣΟΚ και το σχολίαζε μετά με συναδέλφους του ο Νικητιάδης ήταν ότι υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποθέωσε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και άδειασε νόμο της κυβέρνησης Καραμανλή.