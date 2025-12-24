Ψώνια τελευταίας στιγμής και εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει την παραμονή Χριστουγέννων

Αν και η γιορτινή ατμόσφαιρα επικρατεί σε όλη την πόλη, οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν τις τελευταίες τους αγορές με γρήγορο ρυθμό, καθώς τα καταστήματα στην Αθήνα θα κλείσουν νωρίτερα την παραμονή Χριστουγέννων, ακολουθώντας το εορταστικό ωράριο.

Ειδικότερα, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα μειώσουν τις ώρες λειτουργίας τους για να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να ετοιμαστούν για τις γιορτές. Οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν τα ψώνια τους νωρίτερα, καθώς από την 25η και 26η Δεκεμβρίου, λόγω των Χριστουγέννων και της δεύτερης ημέρας των γιορτών, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ για την 24η Δεκεμβρίου

Τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ, όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης και LIDL, θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 21:00, ενώ τα καταστήματα Μασούτης και Κρητικός θα κλείσουν λίγο νωρίτερα, στις 20:00.

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 - 21:00

Σκλαβενίτης: 08:00 - 21:00

Market In: 08:00 - 21:00

LIDL: 07:45 - 21:00

Μασούτης: 08:00 - 20:00

Κρητικός: 08:00 - 20:00

Ωράριο εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων

Τα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο, με τα περισσότερα να κλείνουν γύρω στις 19:00, ενώ ορισμένα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 21:00.

Ελάχιστο: 10:00 – 19:00

Μέγιστο: 10:00 – 21:00

Εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στις αργίες

Στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης των επιβατών, ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι τις επίσημες αργίες της 25ης και 26ης Δεκεμβρίου 2025, καθώς και την 1η και 6η Ιανουαρίου 2026, τα λεωφορεία της ΟΣΥ και της Κοινοπραξίας, όπως και τα τρόλεϊ, θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, για τις ημερομηνίες 2 και 5 Ιανουαρίου 2026, στα ίδια μέσα μεταφοράς θα τεθεί σε ισχύ ειδικό, έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων.