Ψυχρή εισβολή με διπλό «μέτωπο» προγνώσεων:Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού -Χιόνια και στην Αττική

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Κυριακής (11/1) στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά στην επικείμενη ψυχρή εισβολή.

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26)».

Το «καμπανάκι» του Θοδωρή Κολυδά

Στο κύμα ψύχους που αναμένεται να πλήξει τη χώρα, αναφέρθηκε με ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Ο μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία του δικτύου ραδιοβολίσεων της ΕΜΥ, ζητώντας από τη διοίκηση να διασφαλίσει ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο τις νυχτερινές όσο και τις μεσημβρινές ώρες.

Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένες μετρήσεις αποτελούν την «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων. Χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπή και δυνητικά παραπλανητικά στοιχεία.



Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της ΕΜΥ, η απουσία αυτών των δεδομένων αυξάνει κατακόρυφα την αβεβαιότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δυναμικών μεταβολών, όπως μια ψυχρή εισβολή, όπου η έγκαιρη και αξιόπιστη προειδοποίηση είναι κρίσιμη τόσο για την Πολιτεία όσο και για τους πολίτες.



Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι οι ραδιοβολίσεις δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά βασικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, ειδικά σε περιόδους αυξημένου κινδύνου για έντονα καιρικά φαινόμενα, καταλήγοντας πως η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι «περισσότερο από ποτέ αναγκαία».

Αβεβαιότητα για χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Την ίδια ώρα, σε χθεσινή του ανάρτηση (10/1), ο Θοδωρής Κολυδάς εμφανίζεται ξεκάθαρα επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων σε χαμηλά υψόμετρα, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.



Απαντώντας σε προβλέψεις που κάνουν λόγο ακόμη και για χιόνια στην Αττική, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα δοκιμαστεί κυρίως από χαμηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να παραμένει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.





Όπως εξηγεί αναλυτικά, τα βασικά μετεωρολογικά κριτήρια που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση σε χαμηλά υψόμετρα δεν συγκλίνουν. Παρότι εμφανίζονται κατά τόπους οριακά «χειμερινά» χαρακτηριστικά, αυτά δεν συνδυάζονται χωρικά και χρονικά με επαρκή υετό και δυναμική υποστήριξη.



Με απλά λόγια, όπως σημειώνει, «οι χάρτες δεν κουμπώνουν μεταξύ τους», γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα και περιορίζει τα φαινόμενα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες. Για την Αθήνα, το μόνο βέβαιο –όπως χαρακτηριστικά αναφέρει– είναι ότι «θα λείπει το “1” μπροστά από τη θερμοκρασία».

Μαρουσάκης: «Σκάει» η πολική εισβολή – Χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα

Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινείται ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος προειδοποιεί για απότομη και έντονη αλλαγή του καιρού, με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.



Όπως ανέφερε, η κακοκαιρία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να έχουν καταγραφεί σε Ήπειρο, βορειοδυτική Πελοπόννησο και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και το ανατολικό Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα, πολική αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας χιόνια αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά και στη συνέχεια σε χαμηλότερα υψόμετρα, ακόμη και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.



Χιονοπτώσεις προβλέπονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου, ενώ στην Αττική, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα 400 μέτρα και πάνω.

Πολικές θερμοκρασίες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας

Παρότι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από την Τρίτη, η ψυχρή εισβολή θα αφήσει πίσω της ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν αποκλείεται τις πρώτες πρωινές ώρες να καταγραφούν τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.



Με λίγα λόγια, ο καιρός αγριεύει, οι εκτιμήσεις διχάζονται και το επόμενο 48ωρο θα κρίνει ποιος είχε δίκιο.