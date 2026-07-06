Ψυχρολουσία για τον πρίγκιπα Χάρι: Εκτός Μπάκιγχαμ στο παρά πέντε - Γιατί αποσύρθηκε η πρόσκληση

Με νέα δεδομένα ξεκινά η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η αρχική συμφωνία για τη διαμονή του σε βασιλική κατοικία ανατράπηκε λίγες ώρες πριν από το ταξίδι του.

Το Παλάτι και η πλευρά του Δούκα του Σάσεξ δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη, ενώ η διαμάχη γύρω από την ασφάλειά του εξακολουθεί να σκιάζει τις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια.

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Ανατροπή λίγο πριν από την άφιξη

Το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο για τις προετοιμασίες των Invictus Games και σειρά φιλανθρωπικών υποχρεώσεων ξεκίνησε με μια απρόσμενη εξέλιξη.

Αρχικά, εκπρόσωπός του είχε γνωστοποιήσει ότι ο Δούκας του Σάσεξ αποδέχθηκε την πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου να διαμείνει σε βασιλική κατοικία κατά την παραμονή του στη Βρετανία.

Ωστόσο, λίγο αργότερα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί και ότι ο Χάρι δεν θα φιλοξενηθεί τελικά σε βασιλική κατοικία κατά την επίσκεψή του.



Τι λέει το Παλάτι και τι απαντά ο Χάρι



Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο πρίγκιπας Χάρι δεν επιβεβαίωσε εγκαίρως ότι αποδέχεται την πρόσκληση φιλοξενίας, καθώς δεν απάντησε μέχρι την προθεσμία που είχε οριστεί. Έτσι, ενημερώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι η πρόταση δεν ίσχυε πλέον.

Βασιλικές πηγές εξηγούν ότι η φιλοξενία σε βασιλική κατοικία απαιτεί αρκετές ημέρες προετοιμασίας, τόσο για το προσωπικό όσο και για τα μέτρα ασφαλείας.

Η πλευρά του Χάρι, αντίθετα, υποστηρίζει ότι η πρόσκληση αποσύρθηκε αφού εκείνος είχε ήδη αποδεχθεί επισήμως τη διαμονή, μόλις ολοκλήρωσε τις ιδιωτικές ρυθμίσεις ασφαλείας που κρίθηκαν απαραίτητες μετά την απόφαση να μη λάβει κρατική προστασία.

Η ασφάλεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι»



Η διαφωνία για την αστυνομική προστασία εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο τριβής ανάμεσα στον Χάρι και το βρετανικό κράτος.

Από το 2020, όταν ο ίδιος και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχασαν τη μόνιμη αστυνομική προστασία που παρέχεται στα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Έκτοτε, κάθε επίσκεψη του Δούκα του Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζεται ξεχωριστά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι προσφυγές του για την επαναφορά της προστασίας δεν έχουν ευδοκιμήσει.

Χωρίς τη Μέγκαν και τα παιδιά



Τελικά ο πρίγκιπας Χάρι θα ταξιδέψει μόνος του στο Λονδίνο. Η Μέγκαν Μαρκλ, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν θα τον συνοδεύσουν, καθώς η ομάδα ασφαλείας έκρινε ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις προστασίας για την οικογένεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Μέγκαν και τα παιδιά αναμένεται να συναντήσουν τον Χάρι αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές εκδηλώσεις των Invictus Games.



Ερωτήματα για τις σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο



Η επίσκεψη του Χάρι αναζωπύρωσε τα σενάρια για πιθανή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Οι σχέσεις πατέρα και γιου παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια, μετά την αποχώρηση του Χάρι από τη βασιλική οικογένεια, τις δημόσιες αποκαλύψεις του και την έκδοση της αυτοβιογραφίας του.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως επιθυμεί συμφιλίωση, δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει συνάντηση κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης.

Ο πρίγκιπας Χάρι / Reuters

Το πρόγραμμα στη Βρετανία



Ο Δούκας του Σάσεξ θα βρεθεί στο Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ για τις προετοιμασίες των Invictus Games του επόμενου έτους, ενώ θα συμμετάσχει και σε σειρά φιλανθρωπικών δράσεων.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ, καθώς και στο National Exhibition Centre, όπου θα φιλοξενηθούν οι αγώνες.

Παράλληλα, βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επισκεφθεί και το Άλθορπ, το οικογενειακό κτήμα της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η νέα αυτή ανατροπή προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα εντάσεων ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και το Παλάτι, με το ζήτημα της ασφάλειας να εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από BBC, Daily Mail και The Independent