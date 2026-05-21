Συναγερμός σε πτήση της Air France: Αναγκαστική προσγείωση λόγω επιβάτη με συμπτώματα Έμπολα

Πτήση της Air France με προορισμό το Ντιτρόιτ δεν επετράπη να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανακατευθύνθηκε στον Καναδά, μετά από ανησυχίες των αμερικανικών αρχών για πιθανή έκθεση επιβάτη στην επιδημία Έμπολα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αφρική.

Η πτήση AF378, που είχε απογειωθεί από το Παρίσι, επρόκειτο να προσγειωθεί αργά το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν. Ωστόσο, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς το διεθνές αεροδρόμιο του Μόντρεαλ στον Καναδά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ στο CBS News, Αμερικανοί αξιωματούχοι απαγόρευσαν την είσοδο της πτήσης στη χώρα, όταν διαπιστώθηκε ότι επιβάτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε επιβιβαστεί «εκ παραδρομής».

«Λόγω των περιορισμών εισόδου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη μείωση του κινδύνου από τον ιό Έμπολα, ο επιβάτης δεν θα έπρεπε να έχει επιβιβαστεί στο αεροσκάφος», δήλωσε εκπρόσωπος της CBP, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να μην επιτρέψουν την προσγείωση της πτήσης στο Ντιτρόιτ και να τη στείλουν στο Μόντρεαλ.

Η Air France επιβεβαίωσε ότι η εκτροπή της πτήσης έγινε κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών, καθώς επιβάτης από το Κονγκό που βρισκόταν στο αεροσκάφος δεν έγινε δεκτός στις ΗΠΑ. Η εταιρεία διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν υπήρξε ιατρικό επείγον περιστατικό εντός της πτήσης, τονίζοντας ότι, όπως όλες οι αεροπορικές εταιρείες, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες εισόδου των χωρών που εξυπηρετεί.

Νέα μέτρα στις ΗΠΑ λόγω της επιδημίας

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τα ταξιδιωτικά μέτρα εξαιτίας της επιδημίας Έμπολα στην Κεντρική και Ανατολική Αφρική. Σύμφωνα με υπόμνημα που επικαλείται το CBS News, οι νέοι περιορισμοί προβλέπουν ότι πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν θα πρέπει να προσγειώνονται στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον, στη Βιρτζίνια.

Η επιδημία έχει προκαλέσει ανησυχία στις υγειονομικές αρχές, αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος παγκόσμιας διασποράς παραμένει χαμηλός. Αντίθετα, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τις χώρες που πλήττονται.

Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα, ενώ περίπου 600 περιστατικά θεωρούνται ύποπτα και 139 θάνατοι βρίσκονται υπό διερεύνηση ή αποδίδονται στην επιδημία, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον δύο κρούσματα.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς η πραγματική έκταση της επιδημίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής.