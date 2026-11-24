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Αναστάτωση επικράτησε στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην Πτολεμαΐδα, όταν άνδρας επιχείρησε να τον προσεγγίσει φωνάζοντας επανειλημμένα «προδότη».

Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες e-ptolemeos.gr, ο άνδρας φέρεται να ανήκει στην ομάδα «Πτολεμαίοι Μακεδόνες», ενώ η διαμαρτυρία του συνδέεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η παρέμβαση της ασφάλειας

Καθώς ο άνδρας κατευθυνόταν προς τον πρώην πρωθυπουργό, συνεχίζοντας να φωνάζει τον χαρακτηρισμό «προδότη», προκλήθηκε ένταση στον χώρο της εκδήλωσης.

Άνδρες της ασφάλειας παρενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν, προκειμένου να μην προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση οξύνθηκε όταν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους κινήθηκαν λεκτικά εναντίον του άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία πλήθους κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Πτολεμαΐδα για να παρακολουθήσει την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.