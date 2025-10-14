Πτώση σοβάδων - ξανά - στο κέντρο της Πάτρας - Δίπλα σε σχολείο το περιστατικό

Μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του 59χρονου στην Πάτρα, φαίνεται πως η πτώση σοβάδων δεν έχει τέλος στην αχαϊκή πρωτεύουσα.



Μόλις το πρωί της Τρίτης έπεσαν εκ νέου σοβάδες μέσα στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη φορά από κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από σχολείο.



Συγκεκριμένα, σοβάδες έπεσαν από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Κανακάρη, μεταξύ της Αράτου και της Κολοκοτρώνη.



Το περιστατικό, σύμφωνα με το tempo24, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, ώρα που περνούν μαθητές για να πάνε στο σχολείο. Ευτυχώς την ώρα της πτώσης των σοβάδων, κανένας μαθητής δεν βρισκόταν στο σημείο.



Άμεσα έφθασε περιπολικό και τοποθέτησε απαγορευτική κορδέλα για να αποφευχθεί τραυματισμός από νέα πτώση κομματιών τσιμέντου.

