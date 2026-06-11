Πανελλήνιες 2026: Πέφτουν οι βάσεις - Τι δείχνουν οι πρώτες βαθμολογίες, αποκλειστικά στον FLASH

Με την ολοκλήρωση των φετινών Πανελλήνιων Εξετάσεων, το ενδιαφέρον των 68.788 υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, στα τέλη Ιουνίου, και στα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία των βάσεων εισαγωγής.

Η συνολική εικόνα παραμένει ρευστή, ωστόσο, ήδη διαφαίνονται τάσεις που δείχνουν ήπια πτωτική κίνηση σε ορισμένα επιστημονικά πεδία, με διαφοροποιήσεις ανά μάθημα και κατεύθυνση.

Μιλώντας στον FLASH, ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής, σκιαγραφεί το φετινό τοπίο, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν μαθήματα που αναμένεται να επηρεάσουν πτωτικά τις βάσεις, χωρίς όμως να διαμορφώνεται μια ενιαία εικόνα για όλα τα πεδία.

ΙΝΤΙΜΕ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Αρχαία και Ιστορία ρίχνουν τις επιδόσεις



«Συγκεκριμένα στο 1ο επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που θα προκαλέσουν μια ελαφρά πτώση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές είναι τα Αρχαία Ελληνικά και το μάθημα της Ιστορίας, στα οποία τα θέματα κρίθηκαν από τους μαθητές κατά την αστική έκφραση αντί-sos».

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Η Χημεία πιέζει, η Φυσική αντισταθμίζει

«Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των Πολυτεχνικών Σχολών, φαίνεται ότι το μάθημα της Χημείας θα επηρεάσει τις βαθμολογίες, αντισταθμίζεται ωστόσο από τις καλύτερες επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Βεβαίως, δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη, παρά μόνο για τον βαθμολογικό πυθμένα που θα παραμείνει φέτος πιθανότατα λίγο πάνω από το 10. Μιλάμε για την κατώτερη βάση εισαγωγής».



3ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρές απώλειες σε Χημεία και Βιολογία



«Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, τα μαθήματα που πιθανότατα θα προκαλέσουν μία μικρή πτώση, όχι εντυπωσιακή, στις περιζήτητες σχολές του πεδίου όπως είναι οι Ιατρικές, είναι η Χημεία λόγω της πληθώρας των θεμάτων και το μάθημα της Βιολογίας».

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σταθερότητα με «άγνωστο Χ» τη μετακίνηση υποψηφίων

«Τέλος στο 4ο επιστημονικό πεδίο των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρατηρείται όλα τα χρόνια μια μαθηματική σταθερότητα, δηλαδή οι επιδόσεις των υποψηφίων κατά μέσο όρο δεν ξεπερνούν το 7. Από την άλλη πτωτικά θα επηρεάσουν τις βάσεις το μάθημα της Οικονομίας πρωτευόντως και δευτερευόντως της Πληροφορικής».



«Να σημειωθεί όμως ότι στο 4ο επιστημονικό πεδίο υπάρχει ένας άγνωστος Χ ο οποίος κάθε χρόνο τείνει αυξανόμενος, και μιλάμε για τη μετανάστευση υποψηφίων από το 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο προς το τέταρτο, γιατί εδώ ο βαθμολογικός πυθμένας θα είναι γύρω στο 8,5 όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Οπότε, ενδεχομένως να έχουμε μία μεγαλύτερη ζήτηση κι αυτό θα εξακριβωθεί όταν θα έχουμε τα βαθμολογικά στοιχεία».

Η Έκθεση διατηρεί τη γνωστή βαθμολογική ισορροπία



«Όσον αφορά στο μάθημα της Έκθεσης, η βαθμολογική κατανομή δεν διαφοροποιείται αισθητά τα τελευταία χρόνια. Ποτέ δεν θα είναι ακριβώς ίδια, αλλά αισθητή διαφοροποίηση δεν βλέπουμε».

Φωτ.: Eurokinissi

ΕΒΕ: Ο φραγμός που αφήνει και φέτος χιλιάδες εκτός

«Το μεγάλο πρόβλημα, που βλέπουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι το ελάχιστο βαθμολογικό όριο, η ΕΒΕ, η οποία για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα αφήσει χιλιάδες υποψηφίους εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Φέτος, αναμένεται να έχουμε πάνω από 10.000 κενές θέσεις περιφερειακά αλλά και σε κεντρικά πανεπιστήμια σε μεγάλα αστικά κέντρα».

«Σημαντικό ποσοστό στρέφεται στην ιδιωτική εκπαίδευση»

Και ο κ. Χατζητέγας συνεχίζει: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε κι ένα ποσοστό υποψηφίων, θα το μετρήσουμε επακριβώς φέτος αλλά πέρυσι ήταν στο 13%, που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Κι αυτό το ποσοστό είναι αυξανόμενο καθώς αυτοί οι μαθητές διοχετεύονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα κολέγια που με τρία χρόνια σπουδών και με καλά επαγγελματικά δικαιώματα θα βάλουν τα παιδιά στην αγορά εργασίας χωρίς να τα υποχρεώσουν να περάσουν τη βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο εκεί οι προϋποθέσεις είναι υψηλότερες για τα τμήματα που έχουν ανοίξει».

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)

Μηχανογραφικό: Δύο φάσεις και κρίσιμες επιλογές για τους υποψηφίους



Στις 23-24 Ιουνίου αναμένονται οι βαθμολογίες της πρώτης φάσης, θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων και από αρχές Ιουλίου και για ένα δεκαπενθήμερο θα είναι ανοιχτή η διαδικασία για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών και πριν τις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των σχολών επιτυχίας.



Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού υπάρχουν δύο φάσεις: «Η πρώτη αφορά τη συμβουλευτική προς τα παιδιά που δεν έχουν ξεκάθαρο προσανατολισμό στις επιλογές τους αλλά και σε εκείνους που δεν έχουν μια πολλαπλότητα επιλογών.

«Θα πρέπει κάποιος να μην πει ότι εγώ θέλω μία σχολή και δεν την πιάνω άρα εγκαταλείπω το μηχανογραφικό». Και γι’ αυτό υπάρχουν άνθρωποι της συμβουλευτικής, με εξειδικευμένες γνώσεις και στα δημόσια κέντρα συμβουλευτικής τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν».



Από κει και πέρα υπάρχει μια δεύτερη φάση, όταν ανοίξει το μηχανογραφικό και ο κάθε υποψήφιος γνωρίζει τις βαθμολογίες του.

«Εκεί ξεκινάει ένα άλλο τεχνικό μέρος για το οποίο οι πιο εξειδικευμένοι είναι οι φροντιστές, οι άνθρωποι των φροντιστηρίων που έχουν εμπειρία στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, προκειμένου να μην παραληφθεί κάτι και κυρίως να μη χάσει την πιθανότητα ο κάθε υποψήφιος να περάσει σε μία σχολή επειδή αγνόησε κάποιες παραμέτρους».

«Το πιο ασφαλές κριτήριο επιλογής»

Δεν είναι εύκολη υπόθεση το μηχανογραφικό· είναι δεκάδες οι σχολές σε κάθε επιστημονικό πεδίο και η ανάγνωση του τίτλου της σχολής δεν μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς το περιεχόμενο. Το πιο ασφαλές κριτήριο για να διαλέξει μία σχολή ένας υποψήφιος και να τη βάλει στο μηχανογραφικό του είναι να δει τα προγράμματα σπουδών των σχολών, για να ξέρουν τα μαθήματα που θα κληθούν να σπουδάσουν. Εκεί τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν με έναν στόχο και να δηλώσουν τα πάντα, προφανώς ιεραρχώντας τις σχολές αλλά χωρίς να αποκλείσουν την πιθανότητα της επιτυχίας».