Public: 20 χρόνια έμπνευσης, καινοτομίας και εμπειριών που μένουν

Υπάρχουν brands που δεν περιορίζονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς μας, παρόντα σε κάθε στιγμή δημιουργίας, χαράς ή ανακάλυψης.

Τα Public είναι ακριβώς ένα από αυτά τα brands. Από το πρώτο τους κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 2005, έως το σήμερα της πανελλαδικής τους παρουσίας, τα Public έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Είκοσι χρόνια μετά, εξακολουθούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: να εμπνέουν, να καινοτομούν και να φέρνουν κοντά ανθρώπους και ιδέες.

Από ένα καινοτόμο βιβλιοπωλείο σε έναν προορισμό εμπειριών

Όταν το πρώτο κατάστημα Public άνοιξε στη Θεσσαλονίκη, έφερε μαζί του μια νέα φιλοσοφία για το τι μπορεί να είναι η λιανική εμπειρία. Ένα μέρος που δεν πουλά απλώς προϊόντα, αλλά δημιουργεί κοινότητες. Στα πρώτα χρόνια, τα Public έγιναν τόπος συνάντησης για τους λάτρεις του βιβλίου, της μουσικής και της τεχνολογίας, ένα σταυροδρόμι πολιτισμού και καινοτομίας που συνέδεσε τον αναγνώστη, τον gamer, τον σπουδαστή και τον δημιουργό κάτω από την ίδια στέγη.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία άλλαζε με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, τα Public λειτούργησαν ως γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους και το καινούριο. Και το κατάφεραν με τρόπο ανθρώπινο, προσιτό και εμπνευσμένο.

Η εξέλιξη: Από κατάστημα σε προορισμό

Η ιστορία των Public είναι συνώνυμη με τη λέξη “εξέλιξη”. Η στρατηγική εξαγορά της Media Markt αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για το brand, σηματοδοτώντας τη δημιουργία των Public + home. Με αυτή την κίνηση, τα Public ενοποίησαν τρεις κόσμους — Home, Tech, Entertainment — σε μια ενιαία εμπειρία.

Γιατί η ζωή δεν χωρίζεται σε κατηγορίες:

το πρωί ετοιμάζουμε τον καφέ μας με μια έξυπνη καφετιέρα, το μεσημέρι δουλεύουμε στο laptop μας, το βράδυ απολαμβάνουμε τη σειρά μας στη smart TV ή χανόμαστε στις σελίδες ενός βιβλίου.

Τα Public αποτύπωσαν αυτή τη νέα, ολιστική πραγματικότητα, προσφέροντας λύσεις για το σπίτι, την εργασία και την ψυχαγωγία μέσα από έναν ενιαίο χώρο – φυσικό ή ψηφιακό.

Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Εμπειρίας

Η δύναμη των Public δεν βρίσκεται μόνο στο εύρος των προϊόντων τους, αλλά στη συνολική εμπειρία που προσφέρουν. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις στην καινοτομία, τα Public μεταμορφώθηκαν σε έναν πλήρως omnichannel retailer, συνδυάζοντας το φυσικό κατάστημα με την ψηφιακή εξυπηρέτηση.

Υπηρεσίες όπως η Box Now, για άμεση παραλαβή σε σημεία της επιλογής του πελάτη, η Klarna, για ευέλικτες πληρωμές, και οι συνεργασίες με iRepair και Vodafone, που επεκτείνουν την εμπειρία μετά την αγορά, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, το Public+, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που μέσα σε έναν χρόνο κέρδισε εντυπωσιακή αποδοχή, ανταμείβει την εμπιστοσύνη των πελατών με πραγματικά προνόμια και αξία στην καθημερινότητά τους.

Η επένδυση στην εμπειρία δεν σταματά εδώ. Με τα Public Courses, τα Public μετατρέπουν τα καταστήματά τους σε χώρους γνώσης και εξέλιξης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να μάθουν, να ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν. Γιατί το brand δεν περιορίζεται στο εμπόριο — καλλιεργεί μια κουλτούρα μάθησης και κοινής προόδου.

20 Χρόνια Δημιουργίας, 20 Χρόνια Δημιουργικότητας

Με 62 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 2.000 εργαζομένους, χιλιάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις και πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, τα Public έχουν καθιερωθεί ως το μεγαλύτερο ελληνικό brand retail εμπειριών.

Τα Public Book Awards και οι συνεργασίες τους με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό, ενώ οι καινοτόμες υπηρεσίες και η αδιάκοπη προσήλωση στην εξυπηρέτηση τα έχουν κάνει σημείο αναφοράς για την τεχνολογία.

Νέο κατάστημα, νέος κύκλος ανάπτυξης

Είκοσι χρόνια μετά το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, τα Public ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο με το νέο Public Smart Park, στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της Ελλάδας. Σε έναν χώρο 1.155 τετραγωνικών μέτρων, το νέο κατάστημα συνδυάζει τεχνολογία, μικροσυσκευές, πολιτισμό και ψυχαγωγία, μέσα από μια σύγχρονη, λειτουργική εμπειρία. Το Public Smart Park δεν είναι απλώς ένα νέο σημείο πώλησης — είναι μια βιωματική πλατφόρμα που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που ψωνίζουμε και αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία.

Μια Εβδομάδα Γιορτής σε Ελλάδα και Κύπρο

Έως τις Οκτωβρίου, τα Public γιορτάζουν δύο δεκαετίες παρουσίας με μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, βιβλία, δώρα και εμπειρίες. Στις 18 Οκτωβρίου, πέντε flagship καταστήματα – Σύνταγμα, Ίλιον, Smart Park, Τσιμισκή και Λάρνακα – μετατρέπονται σε σκηνές συνάντησης και δημιουργίας.

Η Κατερίνα Λιόλιου στο Smart Park, ο Apon στο Σύνταγμα, η Ρία Ελληνίδου στο Ίλιον, ο Θοδωρής Βουτσικάκης στη Θεσσαλονίκη και ο Πάνος Κιάμος στη Λάρνακα θα υποδεχτούν το κοινό, θα υπογράψουν, θα τραγουδήσουν και θα μοιραστούν στιγμές. Ταυτόχρονα, αγαπημένοι συγγραφείς από κορυφαίους εκδοτικούς οίκους — Ψυχογιός, Πατάκης, Key Books, Διόπτρα, Μεταίχμιο — θα συναντήσουν τους αναγνώστες τους, θα μιλήσουν για τα έργα τους και θα μετατρέψουν κάθε κατάστημα Public σε μια μικρή γιορτή πολιτισμού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Επετειακές προσφορές και δώρα από τη Xiaomi

Οι εορτασμοί πλαισιώνονται από τις επέτειες προσφορές Public, με τη Xiaomi να συμμετέχει ενεργά παρουσιάζοντας το νέο flagship μοντέλο Xiaomi 15T Pro και χαρίζοντας στο κοινό μοναδικά δώρα.

Την εβδομάδα 13–19 Οκτωβρίου, τα Public προσφέρουν ξεχωριστές επετειακές προσφορές. Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public + με κάθε αγορά τους μπαίνουν στην κλήρωση για 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi αξίας άνω των 5.000 ευρώ. Γιατί η γιορτή, όπως και η σχέση των Public με το κοινό τους, είναι πάντα αμφίδρομη και γενναιόδωρη.

Το μέλλον: Από το retail στο meaningful experience

Από το πρώτο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos έως τα 62 σημεία παρουσίας σήμερα, τα Public έχουν αποδείξει ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς, αλλά σε στιγμές που μένουν.

Με συνέπεια, φαντασία και διορατικότητα, κατάφεραν να μετατραπούν σε σύμβολο καινοτομίας και εμπιστοσύνης, δείχνοντας ότι το ελληνικό retail μπορεί να σταθεί ισάξια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τα Public γιορτάζουν τα 20 τους χρόνια κοιτάζοντας μπροστά: με νέα καταστήματα, νέες υπηρεσίες, νέες εμπειρίες. Γιατί, τελικά, δεν πρόκειται μόνο για τεχνολογία ή προϊόντα — πρόκειται για τον τρόπο που η ζωή μας γίνεται λίγο πιο απλή, λίγο πιο δημιουργική, λίγο πιο όμορφη. Και αυτή είναι μια υπόσχεση που τα Public κρατούν για τις επόμενες δεκαετίες. Public: 20 Χρόνια Δημιουργίας. 20 Χρόνια Μαζί.