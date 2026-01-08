Πυκνή χιονόπτωση στο Μέτσοβο - Πανέμορφες εικόνες

Την εμφάνισή τους έκαναν τα πρώτα χιόνια στο Μέτσοβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ισχυρή χιονόπτωση σε ολόκληρη την ορεινή ζώνη της Ηπείρου.



Το χιόνι καλύπτει δρόμους, στέγες και φυσικά τοπία, δημιουργώντας ιδιαίτερα γραφικές εικόνες, όπως μεταδίδει το epiruspost.

Epiruspost

Το Μέτσοβο είναι συνηθισμένο σε ανάλογες καιρικές συνθήκες και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Για όσους κινούνται ωστόσο προς την περιοχή είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες καθώς εκτιμάται ότι η χιονόπτωση θα συνεχιστεί.

Αποχιονιστικά του Δήμου Μετσόβου και της Περιφέρειας Ηπείρου εργάζονται ήδη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου αλλά και για ρίψη αλατιού καθώς η θερμοκρασία πέφτει και μπορεί να ακολουθήσουν φαινόμενα παγετού.