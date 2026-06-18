Πυκνώνουν οι διελεύσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μετά την συμφωνία για το τέλος του πολέμου

Η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να έχει αυξηθεί τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστότοπων καταγραφής των κινήσεων των πλοίων, αρκετά τάνκερ έχουν διασχίσει τη θαλάσσια οδό, εξερχόμενα ή εισερχόμενα στον Κόλπο.



Ειδικότερα, τρία σουπερτάνκερ με σημαίες της Σαουδικής Αραβίας και φορτωμένα με έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού διέσχισαν σήμερα τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της κίνησης των πλοίων.



Έπειτα από εβδομάδες πλόων με κλειστό αναμεταδότη, και άλλα τάνκερ αποκάλυψαν τις θέσεις τους διαπλέοντας το Ορμούζ. Επίσης, το πρώτο υπό γαλλική σημαία δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG βγήκε από τον Κόλπο διασχίζοντας το Ορμούζ. Το Mraikh, που ανήκει στην γαλλική θυγατρική της νορβηγικής Knutsen OAS Shipping, μεταφέρει 76.535 LNG φορτωμένο στο Ρας Λαφάν του Κατάρ και έχει προορισμό το Πακιστάν, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler. Το πλοίο απέπλευσε σχεδόν ταυτόχρονα με την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας με τον Ιράν από τον Τραμπ.



Από την έναρξη του πολέμου, μόνο 15 δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG έχουν βγει από τον Κόλπο. Επίσης, από την έναρξη του πολέμου, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα για τις εξαγωγές του πετρελαίου της, ενώ το κλείσιμο του Ορμούζ εγκλώβισε εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στα νερά του Κόλπου.