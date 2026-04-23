Πυρά Άγκυρας κατά Φον ντερ Λάιεν: «Βαθιά πολιτική αντίφαση κι έλλειψη οράματος» καταγγέλλει ο Τσελίκ

Σκληρή κριτική κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε η Άγκυρα, με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, να κάνει λόγο για «σοβαρή διανοητική και πολιτική αντίφαση».

Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει την ολοκλήρωσή της ώστε να μην βρεθεί υπό την επιρροή της Ρωσίας, της Τουρκίας ή της Κίνας. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της τουρκικής πλευράς, η οποία θεωρεί αδικαιολόγητη την ένταξη της Τουρκίας στην ίδια κατηγορία με ανταγωνιστικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Τουρκία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ταυτόχρονα ως υποψήφια προς ένταξη χώρα και ως αντίπαλος της ΕΕ», τόνισε ο Τσελίκ, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική διεύρυνσης έχει απομακρυνθεί από τις θεμελιώδεις αξίες της και λειτουργεί πλέον με «μηχανιστικό» τρόπο.

Δεν υπάρχει κοινή γραμμή στην Ε.Ε.

Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματούχος επεσήμανε την απουσία ενιαίας γραμμής εντός της ΕΕ σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Γάζα. Όπως ανέφερε, υπάρχουν εμφανείς διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών-μελών.

Νέα αναφορά στη συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα και η λεγόμενη ελληνοκυπριακή διοίκηση συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ αντιπαρέβαλε τη στάση της Ισπανία, η οποία όπως ανέφερε «τηρεί μια υψηλή και ευγενή στάση απέναντι στις γενοκτονικές ενέργειες του Ισραήλ».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οικονομικός γίγαντας αλλά πολιτικά αδύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι δεν καταφέρνει να λειτουργήσει ως ενιαίο γεωπολιτικό κέντρο βάρους.

Ο Τσελίκ υποστήριξε επίσης ότι οι προσπάθειες Ευρωπαίων αξιωματούχων να μετριάσουν τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν δεν επαρκούν, τονίζοντας ότι απαιτείται συνολική αλλαγή «λογικής» στην προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία και τα Βαλκάνια.

Κλείνοντας, σημείωσε πως, παρά την «έλλειψη οράματος» που καταλογίζει στην ΕΕ, η Άγκυρα δεν θα υιοθετήσει αντίστοιχη στάση, αλλά θα συνεχίσει να προωθεί μια πολιτική βασισμένη σε αξίες, επιμένοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να λειτουργεί ως ένωση αξιών και όχι ως «χριστιανικό κλαμπ».