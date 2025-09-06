«Πυρά» Αιγύπτου κατά Ισραήλ: Ανοησία η εθελοντική εκκένωση της Γάζας από τους κατοίκους

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε σήμερα ότι η περιγραφή του εκτοπισμού των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας ως μιας εθελοντικής ενέργειας είναι «ανοησία».

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε το πρωί του Σαββάτου 06/09 από τους κατοίκους πολυώροφου κτιρίου και της γύρω περιοχής του στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν από εκεί ενόψει επικείμενου πλήγματος στο κτίριο αυτό.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας (...) και ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται στο κτίριο Αλ Ρούγια (...) ή στις γειτονικές σκηνές», ανέφερε σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, το οποίο συνοδευόταν από εικόνα από αέρος που έδειχνε το κτίριο να έχει σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις θα επιτεθούν προσεχώς στο κτίριο εξαιτίας της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών (του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος) Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά» σε αυτό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ γκρέμισε τον Πύργο Μουσταχά

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού την Παρασκευή 05/09, το Ισραήλ κατάφερε να χτυπήσει το υψηλότερο κτίριο στη Γάζα, γνωστό και ως «Πύργο Μουσταχά».

Όπως φάνηκε σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το κτίριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά σαν χάρτινος πύργος από τραπουλόχαρτα.

Η επίθεση στο πολυώροφο κτίριο δείχνει ότι το Ισραήλ εντείνει όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις του εντός του αστικού ιστού. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να ανατινάζει ψηλά κτίρια, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην ασφυκτικά γεμάτη και πληγείσα από την πείνα πόλη.