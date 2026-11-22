Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, προειδοποίησε τον Άντι Μπέρναμ ότι πρέπει να «προχωρήσει» από το Brexit, δηλώνοντας στο BBC ότι είναι «άναυδη» από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ενδέχεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ.

Στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ήθελε να «εξετάσει» επιλογές για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της Βρετανίας και της ΕΕ.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Sunday with Laura Kuenssberg» του BBC, η Μέι, η οποία πέρασε τρία χρόνια διαπραγματευόμενη τη συμφωνία εξόδου από την ΕΕ, δήλωσε: «Το Brexit έχει ολοκληρωθεί. Απλώς αποδεχτείτε το Brexit και προχωρήστε μπροστά».

«Προσπαθεί να καλοπιάσει τους Βρετανούς»

Η Μέι, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός μεταξύ 2016 και 2019, προέτρεψε τον Μπέρναμ να «ασχοληθεί απλώς» με τις σημερινές προκλήσεις αντί να ξανανοίξει τη συζήτηση σχετικά με την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε κάνει εκστρατεία υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, αλλά ύστερα από την ανάληψη της θέσης, ηγήθηκε τριών ετών επίπονων διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία που συνήψε απορρίφθηκε από τους βουλευτές. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί και αντικαταστάθηκε από τον Μπόρις Τζόνσον το 2019.

Όπως δήλωσε: «Αυτό που είδα ήταν ότι η έκταση αυτών των διαπραγματεύσεων, οι ώρες που πρέπει να αφιερωθούν – αφορούν ολόκληρη την κυβέρνηση».

«Δεν είναι μόνο θέμα του πρωθυπουργού, των υπουργών ή των αξιωματούχων, με τις συνεχείς διαπραγματεύσεις. Γιατί πρέπει να διαπραγματευτείς σκληρά για να βεβαιωθείς ότι θα πετύχεις αυτό που θέλεις».

«Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους με αφήνει ελαφρώς άναυδη αυτό που λέει ο Άντι Μπέρναμ, δηλαδή για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Επίσης, εμείς, ως χώρα, ψηφίσαμε υπέρ του Brexit».

«Όταν ήμουν πρωθυπουργός, ήμουν πολύ σαφής: πρέπει να τηρήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας. Οπότε, φοβάμαι ότι το μήνυμά μου προς αυτόν είναι πραγματικά το εξής: ξέρεις, ο λαός ψήφισε υπέρ του Brexit. Το Brexit έχει ολοκληρωθεί. Απλώς αποδεχτείτε το Brexit και προχωρήστε μπροστά», ανέφερε.

Προειδοποιώντας ενάντια σε ένα νέο δημοψήφισμα, η Μέι δήλωσε στην εκπομπή «Sunday with Laura Kuenssberg» του BBC: «Σχεδόν πιστεύω ότι αυτό είναι που λέει ο Άντι Μπέρναμ στον βρετανικό λαό, σαν να τους καλοπιάνει».

«Θέλει να τους καλοπιάσει και να τους πει: Ξέρετε κάτι; Θυμάστε εκείνη την ψηφοφορία; Λοιπόν, κάνατε λάθος, έτσι δεν είναι; Οπότε, δοκιμάστε ξανά και βγάλτε τη σωστή απάντηση.

«Ή αυτό που εκείνος θεωρεί σωστή απάντηση. Αλλά, όπως λέω, ας προχωρήσουμε απλώς και ας διασφαλίσουμε ότι η Βρετανία θα είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή οικονομικά, από άποψη ασφάλειας και όσον αφορά τις ευκαιρίες για τους πολίτες».

«Να υποστηριχθεί η συμφωνία»

Μιλώντας στο BBC το 2023, είπε ότι η Βρετανία «θα ήταν σε καλύτερη θέση αν οι βουλευτές είχαν υποστηρίξει τη συμφωνία της για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η συμφωνία της περιελάμβανε την προοπτική ψηφοφορίας για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος και ψηφοφορίας για μια προσωρινή τελωνειακή ένωση, καθώς και υποσχέσεις σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Μέι ισχυρίστηκε ότι το σχέδιό της ματαιώθηκε από «σκληροπυρηνικούς» βουλευτές που υποστήριζαν το Brexit και από όσους ήθελαν να παραμείνουν στην ΕΕ.

Η άποψη του Τόνι Μπλερ



Το Σάββατο, ο Τόνι Μπλερ —ένας ακόμη πρώην πρωθυπουργός— εξέφρασε τη γνώμη του για τις μελλοντικές σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Sunday Times», ο Μπλερ δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει να επανενταχθεί στην ΕΕ μόνο εάν αυτή προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και επιτρέψει περισσότερη καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Μπλερ, εξέχων αντίπαλος της αποχώρησης από την ΕΕ, δήλωσε στην εφημερίδα: «Πιστεύω όντως ότι το Brexit ήταν ένα πραγματικό λάθος».

Πρόσθεσε όμως ότι η συζήτηση είναι διαφορετική σήμερα σε σχέση με το 2016.

Αναφερόμενος στην ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία, είπε ότι η Ευρώπη «πιθανώς» κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Αυτό έρχεται μετά τη συμφωνία που σύναψε ο Μπέρναμ με την ΕΕ στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, η οποία αφορά τις βρετανικές εξαγωγές τροφίμων και ένα πρόγραμμα εμπειριών για νέους.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι τους επόμενους μήνες, πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής Βρετανίας-ΕΕ, οι δύο πλευρές θα «επιδιώξουν να διεξάγουν μια άτυπη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών» προκειμένου να εξετάσουν τις επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση τους.

Οι πιθανές επιλογές για το μέλλον

Στο παρελθόν είχε υποδείξει ότι οι πιθανές επιλογές για το μέλλον θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση, στην ενιαία αγορά ή τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ έχει αποκλείσει σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις Βρετανίας-ΕΕ πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει πιστός στη δέσμευση του προεκλογικού προγράμματος του Εργατικού Κόμματος για το 2024, σύμφωνα με την οποία δεν θα επιστρέψει στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή στην ελεύθερη κυκλοφορία.