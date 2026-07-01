«Βόμβα» Κυρανάκη: Συνδέει την πολιτική επανεμφάνιση Τσίπρα με τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (1/7) στο Action24, απέδωσε πολιτικές ευθύνες στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική και η στάση του κόμματός του αλλά και των παλαιών στελεχών του απέναντι στην τρομοκρατία «όπλισαν» ουσιαστικά τα χέρια των δραστών.

«Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε. Δολοφονήθηκε. Η Αφροδίτη Νέστορα είδε τη μητέρα της να καίγεται από τα γκαζάκια που τοποθέτησαν οι δράστες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η αριστερά διαχρονικά αντιτάχθηκε σε κάθε αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα και σε μέτρα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε και στις επισκέψεις στελεχών του κόμματος στον καταδικασμένο για τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

«Το να έρχεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και να επανεμφανίζεται με εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο κόμμα του και με τέτοια ρητορική, αυτό έχει συνέπειες. Όταν σε κάθε μέτρο κατά της τρομοκρατίας η αριστερά ήταν απέναντι, αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα», είπε, προσθέτοντας ότι η κοινωνία εμφανίζεται πλέον βαθιά διχασμένη.

«Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου», είπε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα, την ΕΛΑΣ. Ο γραμματέας της ΝΔ δήλωσε ακόμη ότι η επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ήταν «αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε ακόμη στα σχόλια που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος λόγος έχει δηλητηριαστεί, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν χρήστες που επιδοκιμάζουν ή δικαιολογούν τέτοιες ενέργειες. «Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής διαδρομής που είχε συνέπειες», υποστήριξε.

Μιλώντας για τους δράστες των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, είπε πως περιμένει από την Ελληνική Αστυνομία να βρει γρήγορα τους δράστες και να υπάρξει δικαιοσύνη.