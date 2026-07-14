«Πυρά» Μαρινάκη για ΕΠΟ: «Στημένη η πρόταση, ο Σαββίδης έκανε τα πάντα για να εκλεγεί ο Αλαφούζος»

Η δεύτερη κλήρωση για την προεδρία της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα 7-7 ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο, επομένως θα υπάρξει και τρίτη ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου (15:30).

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, τοποθετήθηκε για όσα συνέβησαν στην διαδικασία. Αναλυτικά δήλωσε:

«Προφανώς δε δέχομαι την στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και εμπρός και για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι λαγούς και πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο! Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα.

Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7.

Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη.

Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η Αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού».