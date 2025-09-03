Νέες τουρκικές προκλήσεις: Επίθεση Sabah σε Γεραπετρίτη για όσα είπε στο Action 24: «Αυθάδης απειλή»

Με τίτλο «Η Αθήνα αυξάνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο: Αυθάδης απειλή από την Ελλάδα!», η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah, βάζει στο στόχαστρο τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με αφορμή τα όσα είπε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Action 24.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας, η Ελλάδα επανέφερε στην επικαιρότητα το έργο Great Sea Interconnector, το οποίο προβλέπει την ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου». «Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξαπολύοντας απειλές με μια προκλητική γλώσσα ανέβασε την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο».



Η Sabah κατηγορεί την Ελλάδα ότι συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειές της μέσω του έργου «Great Sea Interconnector», το οποίο προβλέπεται να συνδέσει το Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου».

Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών απαντώντας, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο τηλεοπτικό κανάλι Action 24, προέβη σε προκλητικές δηλώσεις σχετικά με το έργο.

Ο Γεραπετρίτης χωρίς να διστάσει να προβεί σε μια αυθάδη απειλή, δήλωσε τα εξής:

Η έρευνα και πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για όλα τα δυνατά σενάρια, κάτι που αποτελεί υποχρέωσή μας ως υπουργείο Εξωτερικών. Εάν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν συνέπειες».