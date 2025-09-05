«Πυρά» Σκέρτσου σε Τσίπρα: Πιο επικίνδυνοι των λαοπλάνων πολιτικών είναι οι πολιτικοί λωτοφάγοι

Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με μία αιχμηρή ανάρτηση επιτίθεται στον πρώην Πρωθυπουργό. Αναλυτικά ο κ. Σκέρτσος γράφει:

«Θα μας μιλήσει ο Α. Τσίπρας για πρόγραμμα “οικονομικής ανάτασης” της χώρας όταν το 2023 -και αφού είχε κυβερνήσει και διέθετε πλέον την εμπειρία του 2015- κατέβηκε στις εκλογές με κυβερνητικό πρόγραμμα νέας χρεοκοπίας που κόστιζε 85 δις ευρώ (…αλλά είχε ξεχάσει να κοστολογήσει).

Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Αν δεν θέλουμε όμως να επαναληφθεί, πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρή, ειλικρινή αυτοκριτική και έμπρακτη μεταμέλεια.



Ο αγώνας για καλύτερη δημοκρατία και μια πιο δίκαιη, ισχυρή και αξιοπρεπή Ελλάδα είναι πρωτίστως ο αγώνας της μνήμης. Γι’ αυτό και πιο επικίνδυνοι των αδιόρθωτων λαοπλάνων πολιτικών είναι οι πολιτικοί λωτοφάγοι».