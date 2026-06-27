«Πυρά» Ταρέμι για το Μουντιάλ: «Παλεύουμε απέναντι σε όλους»

Η εθνική ομάδα του Ιράν δεν κατάφερε να νικήσει την Αίγυπτο και ως εκ τούτου δεν κατάφερε να περάσει απευθείας στην φάση των «32» του Μουντιάλ και θα πρέπει να περιμένει για να δει αν θα είναι στις οκτώ καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

Έτσι ο αρχηγός του Ιράν και παίκτης του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι σε δηλώσεις του παρουσιάστηκε έξαλλος και εξέφρασε τα παράπονα του αναφορικά με την διοργάνωση αλλά και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς θεωρεί πως η ομάδα του δεν έχει καλή αντιμετώπιση.

«Δεν μας θέλουν στα νοκ άουτ...»

«Το φετινό Μουντιάλ είναι μία καταστροφή. Σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν έχουν την αντιμετώπιση που μας αρμόζει. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, οκ. Για εμάς είναι άδικο. Δεν θέλει κανείς να μας βοηθήσει.

Ποιος πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση; Εμείς; Η FIFA; Η Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ειλικρινά δεν ξέρω. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήρια μας, μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και μας είπε ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ.

Παλεύουμε απέναντι σε όλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι πολύ λυπημένος, αλλά έχω ακόμα την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Πάντα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Παίζουμε για τους ανθρώπους μας και θέλουμε να είναι χαρούμενοι. Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη προς εμάς από τους άλλους»