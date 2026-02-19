«Πυρά» της Άγκυρας για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Chevron: «Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο»

Μονομερείς δραστηριότητες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο χαρακτηρίζουν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τη Chevron.



Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρθηκαν στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα στηρίξει την κυβέρνηση της Λιβύης απέναντι στις "παράνομες" όπως τις χαρακτήρισε ενέργειες της Ελλάδας.



«Αν και οι μονομερείς δραστηριότητες της Ελλάδας σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, οι οποίες διεξάγονται σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, δεν επηρεάζουν άμεσα τη θαλάσσια δικαιοδοσία της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.



Αντιτιθέμεθα σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019 για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας, και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Λιβύη κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025.



Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας».