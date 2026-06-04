Πυρά της Τουρκίας κατά Ελλάδας: «Η Αθήνα με την ενίσχυση των εξοπλισμών αυξάνει την ένταση»

Την ώρα που σήμερα Πέμπτη (4/6) ξεκινά η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος 2026», η Άγκυρα έρχεται να «ανάψει φωτιές» στα ελληνοτουρκικά, μετά από επιθετική ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, κατά της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο της Τουρκίας, η Ελλάδα αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο λόγω της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της εξοπλιστικής ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται:

«Παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή.

Ενώ η χώρα μας ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για αγώνες εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση.

Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός».

Ξεκινά η άσκηση «Θαλασσόλυκος 2026»

Όλα αυτά την ώρα που το τουρκικό πολεμικό ναυτικό βγαίνει από σήμερα σε Αιγαίο, Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και Θάλασσα του Μαρμαρά λόγω της έναρξης της μεγάλης αεροναυτικής άσκησης «Θαλασσόλυκος 2026».

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η άσκηση Θαλασσόλυκος (Denizkurdu-II 2026) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες, πιο αναγνωρισμένες και πιο στρατηγικά σχεδιασμένες ασκήσεις των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

H αεροναυτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4 και 14 Ιουνίου σε Αιγαίο Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα και Θάλασσα του Μαρμαρά όπου θα συμμετέχουν 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και συνολικά 18.000 άτομα προσωπικό.

Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι «στόχος της άσκησης είναι η ανάδειξη ισχύος της Τουρκίας στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο».