Πυρά της τουρκικής αντιπολίτευσης σε Ελλάδα και Κύπρο: Παραβίαση συνθηκών και γεωτρήσεις στο Αιγαίο

Σφοδρή επίθεση κατά της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τριμερούς συνεργασίας τους με το Ισραήλ εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας και πρώην ανώτατο στέλεχος των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, Γιανκί Μπαγτσίογλου τονίζοντας την ανάγκη πιο «αποφασιστικής» τουρκικής παρουσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο αντιπρόεδρος του CHP, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι συνεχίζει συστηματικά τον εξοπλισμό νησιών του Αιγαίου με μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» των Συνθηκών της Λωζάνης και των Παρισίων.

Υποστήριξε ότι η Αθήνα, με τη στήριξη τρίτων κρατών, ενθαρρύνει μια πολιτική κλιμάκωσης που υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προμήθεια του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας Barak από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με το ελληνικό σχέδιο «Ασπίδα Αχιλλέα», παρέχει στο Ισραήλ δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εξέλιξη που -όπως σημείωσε-μεταβάλλει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε ανοιχτά να περάσει η Τουρκία από τη ρητορική στην πράξη, καλώντας για την άμεση έναρξη σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων σε θαλάσσιες περιοχές που η Άγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της, αλλά «έχει αφήσει κενές στην πράξη».

Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τη Συρία, στέλνοντας σαφές μήνυμα κλιμάκωσης.

Στο εσωτερικό της Τουρκίας, ο Μπαγτσίογλου επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβερνητική πολιτική πώλησης πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού σε τρίτες χώρες για την εξασφάλιση συναλλάγματος.



Χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη και επικίνδυνη» τη συζήτηση για πώληση δύο φρεγατών κλάσης İstif, οι οποίες όπως τόνισε ναυπηγήθηκαν για την κάλυψη κρίσιμων εθνικών αναγκών έπειτα από πολυετείς στρατιωτικές μελέτες.

Όπως υπογράμμισε, σε μια περίοδο όπου οι απειλές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αυξάνονται και ο τουρκικός στόλος πιέζεται από τη γήρανση των πλοίων και την έλλειψη επαρκών πλατφορμών, η εκχώρηση βασικών μονάδων μάχης συνιστά ευθεία υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, κατήγγειλε ως «κραυγαλέα αντίφαση» την επένδυση σε ακριβές και μη επείγουσες δυνατότητες, όπως τα αεροπλανοφόρα, την ώρα που σύγχρονες φρεγάτες οδηγούνται προς πώληση.

Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού κόμματος κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να αναθεωρήσει άμεσα τις αποφάσεις αυτές, προειδοποιώντας ότι η αποδυνάμωση του ναυτικού, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ένταση με την Ελλάδα, δημιουργεί σοβαρά ρίσκα για την Τουρκία σε μια ήδη εξαιρετικά ασταθή γεωπολιτική συγκυρία.

Προκλητικές αναφορές για Ίμια

Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους επανήλθε στο ζήτημα των Ιμίων ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, προβαίνοντας σε ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και εξυμνώντας τον ρόλο των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά την κρίση του 1996.

Αναφερόμενος στην επέτειο της κρίσης των Ιμίων, ο Μπαγτσίογλου χαρακτήρισε τις βραχονησίδες ως «περιοχή αποκλειστικής κυριαρχίας της Τουρκίας», υποστηρίζοντας ότι η στάση της Άγκυρας τότε αποτέλεσε παράδειγμα «συντονισμένης και αποφασιστικής χρήσης της διπλωματίας και της στρατιωτικής ισχύος» για την προστασία των τουρκικών εθνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κρίση των Ιμίων δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά «σημείο ρήξης» μέσω του οποίου τέθηκε συστηματικά στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων του Αιγαίου, των οποίων όπως υποστήριξε η κυριαρχία «δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες», επαναφέροντας ευθέως τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιχείρηση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων τη νύχτα της 30ής Ιανουαρίου 1996, την οποία χαρακτήρισε «υποδειγματική για την ιστορία του ναυτικού πολέμου». Εξήρε τον ρόλο των ομάδων υποβρύχιας επίθεσης (SAT), υποστηρίζοντας ότι η δράση τους απέτρεψε την κλιμάκωση της κρίσης και κατέστησε «σαφή στο πεδίο την κυριαρχική βούληση της Τουρκίας», χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα.

Ο Μπαγτσίογλου σημείωσε ότι τα γεγονότα των Ιμίων επιβεβαιώνουν, κατά την άποψή του, πως η στρατιωτική ισχύς δεν αποτελεί μόνο εργαλείο σύγκρουσης αλλά και «αποτελεσματικό μέσο διπλωματίας», τονίζοντας ότι η Τουρκία οφείλει και σήμερα να διατηρεί ενεργή και αποτρεπτική στάση στο Αιγαίο, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στη διπλωματία.

Ωστόσο, άσκησε κριτική και στην τουρκική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Άγκυρας σχετικά με τα νησιά μη στρατιωτικοποιημένου καθεστώτος, καθώς και με νησιά και βραχονησίδες αμφισβητούμενης κυριαρχίας, είναι «ανεπαρκείς σε συνέπεια και ορατότητα», αφήνοντας αιχμές για έλλειψη αποφασιστικότητας.