Πυρά Τουρκίας κατά Ισραήλ για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων: Συγκαλύπτετε τα εγκλήματα σας

Nέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, μετά την πρόταση που υιοθέτησε η ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, μετά την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει την πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, η οποία αναμένεται πλέον να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Κνεσέτ.

Η απόφαση σηματοδοτεί ιστορική μεταβολή στη στάση του Ισραήλ, έπειτα από δεκαετίες αποφυγής επίσημης αναγνώρισης, εν μέσω της έντονης επιδείνωσης των σχέσεων με την Τουρκία.

Την πρόταση είχε καταθέσει ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος χαρακτήρισε την αναγνώριση της γενοκτονίας που υπέστη ο αρμενικός λαός στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας «ηθικό και ιστορικό καθήκον».

Έξαλλοι στην Άγκυρα

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιχειρεί να «συγκαλύψει τα δικά της εγκλήματα» σε βάρος των Παλαιστινίων μέσω ενός «πολιτικά υποκινούμενου ψηφίσματος» για τα γεγονότα του 1915.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το Ισραήλ που «δικάζεται για γενοκτονία κατά του λαού της Γάζας», επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινότητα, ενώ κάνει λόγο για «κακόβουλη προσπάθεια» που αγνοεί τα ιστορικά και νομικά δεδομένα.

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ συνδέει την ισραηλινή πρωτοβουλία με τη διεθνή πίεση που δέχεται η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων καταδεικνύουν τη «δύσκολη θέση» στην οποία βρίσκεται η ισραηλινή ηγεσία.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για τον τερματισμό των «επεκτατικών και αποσταθεροποιητικών πολιτικών» του Ισραήλ στην περιοχή και για την απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση Νετανιάχου για εγκλήματα κατά αμάχων, με ιδιαίτερη αναφορά στον παλαιστινιακό λαό.