Πυρά Τσελίκ κατά Μακρόν: «Λανθασμένη στάση της Γαλλίας - Η Ελλάδα να μην αναζητεί συμμαχίες»

Αιχμές κατά της Γαλλίας και του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν άσκησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη από την Ελλάδα και τη στάση στήριξης προς Αθήνα και Λευκωσία.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις της Γαλλίας «δεν βασίζονται σε ορθολογικό έδαφος», τονίζοντας πως είναι «λανθασμένο» για μια χώρα-σύμμαχο στο ΝΑΤΟ να υιοθετεί ρητορική που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Υπενθύμισε μάλιστα προηγούμενη δήλωση του Μακρόν περί «εγκεφαλικού θανάτου του ΝΑΤΟ», σημειώνοντας ότι στη συνέχεια αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί.

«Λανθασμένη η ρητορική κατά της Τουρκίας»

Σύμφωνα με τον Τούρκο αξιωματούχο, το Παρίσι επιδεικνύει «περιττή τόλμη και γενναιοδωρία» στη χρήση σκληρής ρητορικής κατά της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «λανθασμένη».

Παράλληλα, κάλεσε τη Γαλλία να επικεντρωθεί σε διεθνή ζητήματα όπως ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η κατάσταση στη Συρία και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, αντί να «υψώνει σημαίες γύρω από την ελληνοκυπριακή πλευρά» και να μιλά για στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή.

«Καμία ωφέλεια για ΝΑΤΟ και Μεσόγειο»

Ο Τσελίκ έθεσε σειρά ερωτημάτων για τη στάση της Γαλλίας, διερωτώμενος τι όφελος προκύπτει για την ίδια, την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και το ΝΑΤΟ, καταλήγοντας ότι «η απάντηση είναι αρνητική σε όλα».

«Η Ελλάδα να μην επιδιώκει συμμαχίες με τρίτες χώρες». Ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης άσκησε κριτική και προς την Αθήνα, λέγοντας ότι αντί να επιδιώκει λύσεις μέσω διαλόγου με την Τουρκία, επιλέγει συμμαχίες με τρίτες χώρες.

«Στο τέλος, μένουμε μόνοι μας πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα διμερή προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Επίθεση σε Κύπρο για σχέσεις με Ισραήλ

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν και για την Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστική» τη συνεργασία της με το Ισραήλ, ενώ κατηγόρησε τη Λευκωσία ότι «δεν βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας» σε διεθνή ζητήματα.