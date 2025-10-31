Πύραυλος 9M729: Το νέο ρωσικό όπλο που φέρνει τρόμο στην Ευρώπη

Τρόμο σε ΗΠΑ και Ευρώπη προκαλεί η αποκάλυψη ότι η Ρωσία τους τελευταίους μήνες επιτέθηκε στην Ουκρανία με τον εκτοξευόμενο από το έδαφος πύραυλο cruise 9M729. Πρόκειται για το όπλο, η μυστική ανάπτυξη του οποίου είχε ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί από μια συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων με τη Μόσχα κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την αποκάλυψη για την χρήση του νέου όπλου της Ρωσίας έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters. Tο υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ενημέρωσε ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει τον πύραυλο στην Ουκρανία 23 φορές από τον Αύγουστο, ενώ είχαν καταγραφεί και δυο εκτοξεύσεις το 2022.

REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Εντός ακτίνας όλη η Ευρώπη

Γιατί όμως ο νέος πύραυλος της Ρωσίας φοβίζει τόσο ΗΠΑ και Ευρώπη, τόσο που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίας Εμβέλειας (INF) το 2019. Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο πύραυλος παραβίαζε τη συνθήκη και ότι μπορούσε να πετάξει πολύ πέρα από το όριο των 500 χλμ. (310 μιλίων) που έθετε, κάτι που η Ρωσία αρνήθηκε.

Ο πύραυλος, ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έχει εμβέλεια 2.500 χλμ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Missile Threat που εκδίδεται από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσιγκτον.

Η εμβέλεια αυτή θέτει εντός ακτίνας δράσης το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης, σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας.

«Θέμα ευρωπαϊκής ασφάλειας»

Η χρήση του 9M729 επεκτείνει το οπλοστάσιο της Ρωσίας σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα στην Ουκρανία και εντάσσεται σε ένα μοτίβο της Μόσχας να στέλνει απειλητικά σήματα προς την Ευρώπη. Μάλιστα, ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό την Πέμπτη (30/10) να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος «τα προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών».

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη INF, η οποία απαγόρευε τους εκτοξευόμενους από το έδαφος πυραύλους με εμβέλεια 500-5.500 χλμ., η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς. Η Δύση είπε ότι η Ρωσία είχε ήδη αναπτύξει ορισμένους πυραύλους 9M729.

Η Συνθήκη INF

Η Συνθήκη INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) του 1987 απαγόρευε την παραγωγή και ανάπτυξη πυραύλων εδάφους μεσαίας εμβέλειας (500-5.500 χλμ.) μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης/Ρωσίας. Στόχος της ήταν η μείωση της απειλής πυρηνικού πολέμου στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2019, κατηγορώντας τη Ρωσία (για τον πύραυλο 9M729) για παραβίαση, τερματίζοντας τη συμφωνία.

«Εάν αποδειχθεί ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους εμβέλειας INF, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να είναι πυρηνικοί, στην Ουκρανία, τότε αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκής ασφάλειας, όχι μόνο της Ουκρανίας», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, πρώην Βρετανός ακόλουθος Άμυνας στη Μόσχα και το Κίεβο.