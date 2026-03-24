Πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζογκ να τρέξει σε καταφύγιο
Η στιγμή που ο Χέρτζογκ φυγαδεύεται όταν πύραυλος χτυπά κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν στο βόρειο Ισραήλ.
Λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου στην πόλη Κιριάτ Σμόνα, στο βόρειο Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ αναγκάστηκε να καταφύγει σε καταφύγιο, καθώς ένας πύραυλος χτύπησε σε κοντινή απόσταση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Χέρτζογκ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιστρέψει στην εκεχειρία του περασμένου έτους και ότι πρέπει να εξασφαλίσει «στρατηγικό βάθος εντός του Λιβάνου».
Σε πλάνα που δημοσίευσε το Al Jazeera, δείχνουν τη στιγμή που ο πύραυλος πέφτει και ο κόσμος που βρισκόταν στον τόπο της επίσκεψης τρέχει να κρυφτεί. Επίσης δημοσιεύονται εικόνες μέσα από το καταφύγιο, όπου κατέφυγαν ο Ισραηλινός πρόεδρος, η φρουρά του και δημοσιογράφοι.