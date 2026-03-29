Ιράν: Πύραυλος ισοπέδωσε τηλεοπτικό σταθμό - Η στιγμή που δημοσιογράφος βγαίνει από τα συντρίμμια

Πύραυλος έπληξε τα γραφεία του Al Araby TV στην Τεχεράνη, διακόπτοντας ζωντανή μετάδοση και προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το δίκτυο και τις αρχές του Ιράν, τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές τόσο στο κτίριο όσο και στη γύρω περιοχή.





«Εξαιρετικά επικίνδυνη η κατάσταση»

Ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας, μετέδιδε ζωντανά όταν η σύνδεση διεκόπη απότομα, καθώς ο πύραυλος έπληξε το κτίριο. Σε δήλωσή του περιέγραψε στιγμές χάους και πανικού: «Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Όπως μετέδωσε ο ίδιος, το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στον δρόμο για να δουν τι συνέβη, με συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στην περιοχή.

Πλάνα που τράβηξε ο Κάλλας με το κινητό του τηλέφωνο έδειξαν ζημιές όχι μόνο στο γραφείο αλλά και στα γύρω κτίρια, με συντρίμμια διάσπαρτα σε όλη την περιοχή.

«Η στιγμή που τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Al-Araby στην Τεχεράνη εκκενώθηκαν μετά από επίθεση πυραύλου στο κτίριο του καναλιού».



Εκκενώσεις για λόγους ασφαλείας

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 τραυματίες από το πλήγμα, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία.

Τα γραφεία εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε γειτονικά κτίρια.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, με τις αρχές να ανοίγουν τους δρόμους για την απομάκρυνση πολιτών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των διασωστών.

Παραβιάσεις διεθνών κανόνων και συμβάσεων

Σε ανακοίνωσή του, το Al Araby TV καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας τους κινδύνους για τους δημοσιογράφους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης», ανέφερε, τονίζοντας ότι το δίκτυο θα συνεχίσει κανονικά την ενημέρωση.

Το πλήγμα σημειώνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή, με την Τεχεράνη να δέχεται επανειλημμένα αεροπορικά χτυπήματα, ενώ σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι τραυματισμοί ανέρχονται σε χιλιάδες.



