«Πυρετός» για την ειρήνη: Με Πούτιν θα συναντηθεί ο Γουίτκοφ - «Ανοιχτή» η προθεσμία, λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο νέου γύρου συνομιλιών για το αμερικανικό σχέδιο που επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τη συνάντηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Μόσχα – πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ. Δεν είναι βέβαιο ακόμη, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την προθεσμία της Πέμπτης που είχε θέσει στο Κίεβο για αποδοχή του σχεδίου των 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία είναι όταν τελειώσει ο πόλεμος», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Πρόοδος στις συνομιλίες – Παραχωρήσεις από τη Μόσχα

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας δείχνουν «σημαντική πρόοδο» και ισχυρίστηκε πως η Ρωσία έχει συμφωνήσει σε ορισμένες παραχωρήσεις, χωρίς να προχωρήσει σε λεπτομέρειες.

NATO: «Το σχέδιο Τραμπ δεν λύνει όλα τα ζητήματα»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μείωσε τις προσδοκίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, τονίζοντας ότι αν και περιλαμβάνει «ενθαρρυντικά στοιχεία», εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν επιπλέον διαπραγμάτευση.

Σε συνέντευξή του στα γερμανικά ΜΜΕ RND και στην ισπανική El País, ο Ρούτε ανέφερε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη ήταν «παραγωγικές», αλλά αποτελούν «μόνο το πρώτο βήμα» της διαδικασίας ΗΠΑ–Ουκρανίας.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι αποδέχεται τα βασικά σημεία του τροποποιημένου σχεδίου, σύμφωνα με Ουάσιγκτον και Ουκρανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «λίγα ζητήματα μένουν πλέον ανοιχτά» και προανήγγειλε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επόμενες ημέρες.

Οι ενστάσεις Ευρώπης και Κιέβου

Το αρχικό αμερικανικό προσχέδιο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Κίεβο, καθώς θεωρήθηκε ότι ευνοούσε δυσανάλογα τις ρωσικές θέσεις. Γι’ αυτό και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στις διεργασίες της Γενεύης, επιχειρώντας να ενισχύσουν σημεία που αφορούν την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Οι εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ για το πεδίο των μαχών

Ο Ρούτε υποστήριξε ακόμη ότι ο ρωσικός στρατός καταγράφει «πολύ μεγάλες απώλειες», κάνοντας λόγο για περίπου 20.000 νεκρούς ή βαριά τραυματίες κάθε μήνα, ενώ συνολικά οι ρωσικές απώλειες από το 2022 υπολογίζονται –κατά τον ίδιο– στο 1 εκατομμύριο στρατιώτες.

Παρά τις απώλειες, σημείωσε ότι η Ρωσία έχει καταφέρει να καταλάβει «μόλις το 1%» της ουκρανικής επικράτειας φέτος, με την προέλασή της να περιορίζεται σε «λίγα μέτρα την ημέρα».