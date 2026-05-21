Πυρετός προετοιμασιών στην Αριστοτέλους για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της εκδήλωσης, κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το νέο της πολιτικό εγχείρημα στη Θεσσαλονίκη.



Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Μαΐου, ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με συνεργάτες της κ. Καρυστιανού, η προσέλευση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας δεν υπερβαίνει τα 600.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και αρκετές εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων, τα οποία με την παρουσία τους στα εγκαίνια θα επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα.