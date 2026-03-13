Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μετά την πτώση από τον τρίτο όροφο

Ο 18χρονος μαθητής που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο νεαρός φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας. Οι περίοικοι άκουσαν τον δυνατό θόρυβο από την πτώση και έσπευσαν να δουν τι είχε συμβεί.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν στο σημείο ήταν και ο πατέρας του νεαρού, που αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο. Ο μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν εάν η πτώση οφείλεται σε ατύχημα ή σε απόπειρα αυτοκτονίας

