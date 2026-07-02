Πύργος: Φωτιά σε διαμέρισμα μετά από έκρηξη κλιματιστικού - Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο Ηλείας, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους ενοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοικοι άκουσαν αρχικά έναν ισχυρό θόρυβο, που αποδίδεται σε πιθανή έκρηξη από κλιματιστικό, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, τυλίγοντας στις φλόγες το εσωτερικό του διαμερίσματος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πυκνοί καπνοί επεκτάθηκαν και στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν άμεσα το κτίριο για λόγους ασφαλείας, υπό τον φόβο περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ αστυνομικοί ρύθμισαν την κυκλοφορία και φρόντισαν για την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με το patris.news.

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Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

Από την εισπνοή καπνού, μία μητέρα και το παιδί της ένιωσαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή έναρξη της φωτιάς από το κλιματιστικό, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.