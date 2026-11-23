Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, όταν μία γυναίκα, περίπου 40 ετών, από τα Χαλικιάτικα του Πύργου, τηλεφώνησε στις Αρχές και ανέφερε ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή της.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έφτασαν τέσσερις αστυνομικοί και τρεις πυροσβέστες. Η γυναίκα βρισκόταν σε κλειδωμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να μπουν από το παράθυρο.

Χρησιμοποίησαν σκάλα για να φτάσουν στο μπαλκόνι από όπου κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού από ανασφάλιστο παράθυρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, όταν μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη γυναίκα να προσεύχεται. Έφτασαν κοντά της και με την παρέμβασή τους απέτρεψαν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.